كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود حالة من الغضب داخل نادي الزمالك، بسبب تأخر صرف رواتب عدد من العمال والموظفين، في ظل استمرار الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضح أمير هشام، في تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن حالة الغضب بدأت منذ نحو 10 أيام، بعدما تجمع عدد من العمال والموظفين داخل النادي، للمطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أبلغ العاملين بأن الأمر ليس من اختصاصه المباشر، ووجههم إلى مكتب الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، الذي وعدهم في ذلك الوقت بصرف الرواتب خلال فترة قريبة.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل في صرف رواتب العمال والموظفين بصورة تدريجية، من خلال تقسيمهم إلى فئات وفقًا لقيمة الرواتب الشهرية، حيث وصلت عمليات الصرف حتى اليوم إلى العاملين الذين تبلغ رواتبهم الشهرية 9200 جنيه.

وأكد أن أصحاب الفئات الأعلى من الرواتب لا يزالون ينتظرون الحصول على مستحقاتهم، مطالبين إدارة النادي بسرعة إنهاء الأزمة، خاصة مع حلول يوم 25 نوفمبر واقتراب بداية شهر جديد، وهو ما يهدد بتراكم المزيد من الرواتب المستحقة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن مطالبات العمال والموظفين لم تلقَ استجابة حتى الآن، في ظل عدم تحديد إدارة الزمالك موعدًا واضحًا لصرف باقي الرواتب المتأخرة.