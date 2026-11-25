اختيار نوع الخبز المناسب قد لا يكون مجرد خطوة لتقليل السعرات الحرارية، بل يمكن أن يؤثر أيضًا في الشعور بالشبع ومستويات الكوليسترول وسكر الدم، إذ تشير أبحاث غذائية إلى فوائد محتملة لخبز الجاودار، خاصة المصنوع من الحبوب الكاملة والمخمّر طبيعيًا، بفضل احتوائه على الألياف ومركبات غذائية قد تدعم صحة الجسم.

ويُعد خبز الجاودار، المصنوع من حبوب تشبه القمح والشعير، من الخيارات التي يفضلها بعض المهتمين بالتغذية الصحية، لما يتميز به من قوام كثيف ونكهة مختلفة، إلى جانب محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.

لماذا يفضل خبراء التغذية خبز الجاودار؟

كشف تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية بكلية كينغز لندن ومؤسس تطبيق التغذية والصحة «Zoe»، عن اعتماده على خبز الجاودار المخمّر طبيعيًا ضمن نظامه الغذائي في معظم الأيام، مشيرًا إلى أنه يحضره في المنزل باستخدام دقيق القمح الكامل والجاودار والماء والملح، مع إضافة المكسرات والبذور ورقائق الحبوب.

وأوضح أن الخبز يتميز بطعمه الغني وقوامه الكثيف، ويمنحه شعورًا بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما قد يساعد على الحد من تناول الطعام بين الوجبات.

وأشار إلى أن تحضيره منزليًا يتيح تجنب المواد الحافظة والإضافات الموجودة في بعض أنواع الخبز التجاري، فضلًا عن إمكانية تعزيز قيمته الغذائية من خلال إضافة الحبوب والبذور الغنية بالألياف.

خبز الجاودار والشعور بالشبع وخسارة الوزن

وتشير المؤسسة الإسبانية للتغذية إلى أن خبز الجاودار يتميز بانخفاض محتواه من الدهون، إذ يحتوي على نحو 3.3 جرامات من الدهون لكل 100 جرام، كما يوفر الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع ودعم عملية الهضم.

وقد يكون إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن مفيدًا للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم في وزنهم، إذ يساعد الشعور بالامتلاء لفترة أطول على تقليل الرغبة في تناول الطعام بصورة متكررة، إلا أن خسارة الوزن تعتمد في النهاية على إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ومدى الالتزام بالنظام الغذائي.

ويحتوي خبز الجاودار أيضًا على مجموعة من المعادن، من بينها الفوسفور والحديد والكالسيوم والسيلينيوم، التي تدخل في وظائف حيوية متعددة بالجسم، بما في ذلك دعم صحة العظام والدم والجهاز المناعي.

كيف يساعد خبز الجاودار في خفض الكوليسترول الضار؟

ومن بين الفوائد المحتملة التي ارتبطت بحبوب الجاودار الكاملة، دور الألياف الغذائية في تحسين مستويات الكوليسترول، إذ قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على خفض الكوليسترول الضار LDL، الذي يرتبط ارتفاع مستوياته بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الاعتماد على الحبوب الكاملة بدلًا من المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر قد يدعم صحة القلب، في إطار نظام غذائي متوازن يعتمد على تنوع مصادر الغذاء وتقليل الدهون المشبعة.

خبز الجاودار وتأثيره على مستويات السكر في الدم

ولا تتوقف الفوائد المحتملة لخبز الجاودار عند الشعور بالشبع وصحة القلب، إذ تشير أبحاث غذائية إلى إمكانية مساهمته في تحسين استجابة الجسم لسكر الدم، وإبطاء ارتفاع مستوياته بعد تناول الطعام.

وأشارت أبحاث أجرتها المؤسسة الإسبانية للجهاز الهضمي إلى ارتباط تناول الجاودار بتأثيرات محتملة على تنظيم مستويات السكر، فيما تناولت دراسة من جامعة شرق فنلندا دور بكتيريا حمض اللاكتيك وميكروبات الأمعاء في الاستفادة من المركبات الموجودة في حبوب الجاودار الكاملة.

وتحتوي عملية تخمير خبز الجاودار طبيعيًا على بكتيريا حمض اللاكتيك، التي تسهم في تخمير العجين وتحويل بعض المركبات الموجودة في الحبوب إلى أشكال مختلفة، وقد يؤثر ذلك في طريقة تعامل الجسم مع العناصر الغذائية بعد تناول الخبز.

وتنتج هذه البكتيريا أحماضًا أمينية وببتيدات صغيرة، قد يكون لها تأثير في عمليات التمثيل الغذائي المرتبطة بالإنسولين، بينما تعمل ميكروبات الأمعاء على معالجة بعض المركبات الموجودة في الجاودار، بما قد يؤثر في امتصاصها والاستفادة منها.

ورصد الباحثون ارتباط تناول الجاودار بانخفاض مستويات السكر في الدم في بعض الدراسات، لكن الآليات المسؤولة عن هذا التأثير لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، مع ترجيحات بأن المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الحبوب الكاملة، إلى جانب دور ميكروبات الأمعاء، قد تسهم في هذه النتائج.

وتشمل هذه المركبات مواد كيميائية نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ويمكن أن تتفاعل مع بكتيريا الأمعاء لتتحول إلى مركبات يسهل على الجسم امتصاصها والاستفادة منها.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، لا يُعد خبز الجاودار علاجًا لارتفاع الكوليسترول أو اضطرابات سكر الدم، كما أن تأثيره على الوزن يظل مرتبطًا بالكمية المتناولة ومكونات النظام الغذائي بالكامل، وليس بنوع الخبز وحده.