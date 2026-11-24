أثارت دراسة علمية حديثة تساؤلات حول تأثير الجسيمات البلاستيكية متناهية الصغر في صحة الجهاز الهضمي، بعدما أظهرت تجارب أُجريت على الفئران أن التعرض لجسيمات البوليستيرين النانوية قد يرتبط بزيادة نمو أورام القولون والمستقيم، نتيجة تغيرات طالت خلايا الأمعاء وتركيب البكتيريا النافعة الموجودة بها.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Molecular Cancer"، وسلطت الضوء على آليات محتملة قد تربط بين التعرض للتلوث البلاستيكي وحدوث تغيرات داخل بيئة القولون، مع التأكيد أن النتائج لا تزال في نطاق التجارب الحيوانية ولا تثبت وجود التأثير نفسه لدى البشر.

تجربة تكشف وصول جسيمات البلاستيك إلى القولون

لفحص التأثيرات المحتملة للبلاستيك النانوي، استخدم الباحثون مواد كيميائية تحفز ظهور سرطان القولون والمستقيم لدى الفئران، وعرّضوا مجموعة من الحيوانات بالتزامن معها لجسيمات كروية من البوليستيرين، يبلغ متوسط قطرها نحو 50 نانومترًا.

وللتعرف على أماكن انتشار الجسيمات داخل الجسم، استعان الفريق بعلامات فلورية أُضيفت إلى بعض العينات، وأظهرت عملية التتبع انتقالها إلى عدة أعضاء، مع وجود تركيز ملحوظ منها في القولون.

وتُصنف الجسيمات البلاستيكية التي يقل حجمها عن ميكرومتر واحد ضمن الجسيمات النانوية وفق تعريف وكالة حماية البيئة الأمريكية، إلا أن تحديد هذه الفئة لا يزال يفتقر إلى معيار موحد على المستوى العالمي.

ماذا حدث لخلايا الأمعاء بعد التعرض للبلاستيك؟

رصد الباحثون تجمع الجسيمات النانوية داخل الليزوسومات، وهي أجزاء صغيرة داخل الخلايا تتولى تفكيك المواد والتخلص من المخلفات.

كما كشفت الفحوص عن تلف في الزغيبات الدقيقة التي تغطي سطح الخلايا الظهارية المبطنة للأمعاء، وتساعد هذه التراكيب على امتصاص العناصر الغذائية، إلى جانب مشاركتها في الحفاظ على كفاءة بطانة الأمعاء.

وسجلت التجربة زيادة في عدد الأورام لدى الفئران التي تعرضت للجسيمات البلاستيكية والمواد الكيميائية المحفزة للسرطان معًا، مقارنة بالمجموعة التي تلقت المواد الكيميائية فقط، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة التغيرات التي طرأت على البيئة الداخلية للقولون.

اختلال البكتيريا النافعة وتأثر إنتاج حمض البروبيونيك

لم تقتصر التغيرات التي رصدتها الدراسة على الخلايا، بل امتدت إلى البكتيريا التي تعيش داخل الأمعاء، حيث لاحظ الفريق انخفاضًا واضحًا في أعداد بكتيريا "Faecalibaculum rodentium".

وتنتج هذه البكتيريا حمض البروبيونيك، الذي ينتمي إلى مجموعة الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الناتجة عن نشاط البكتيريا المعوية، وتشارك هذه المركّبات في دعم وظائف خلايا الأمعاء والحفاظ على توازن بيئتها.

وبحسب تفسير الباحثين، قد يؤدي تأثير الجسيمات النانوية في هذه البكتيريا إلى إضعاف العلاقة بينها وبين الأمعاء، بما قد يسهم في تفسير الزيادة الملحوظة في الأورام لدى الفئران المعرضة للجسيمات البلاستيكية.

هل تمثل الجسيمات البلاستيكية خطرًا مؤكدًا على البشر؟

على الرغم من النتائج التي توصل إليها الباحثون، فإنها لا تعني أن تناول الأطعمة التي قد تحتوي على جسيمات بلاستيكية يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون، إذ إن التجربة أُجريت على الفئران، واستخدمت جرعات من الجسيمات أعلى بكثير من مستويات التعرض التي يُتوقع أن يواجهها الإنسان عادةً.

وفي تعليق على النتائج، أشار الجرّاح فرانك فريزيل، المتخصص في سرطان القولون والمستقيم بجامعة أوتاغو في نيوزيلندا، والذي لم يشارك في الدراسة، إلى احتمال أن تتمكن الجسيمات البلاستيكية من اختراق طبقة المخاط التي تشكل حاجزًا واقيًا لبطانة الأمعاء.

وتوفر الدراسة معلومات جديدة عن الطرق التي يمكن أن تتفاعل بها الجسيمات البلاستيكية مع خلايا القولون والميكروبات المعوية، لكنها لا تقدم دليلًا قاطعًا على تسببها في السرطان لدى البشر.

ولا تزال هناك حاجة إلى أبحاث إضافية لفهم تأثير مستويات التعرض التي يتعرض لها الإنسان في الحياة اليومية، والتحقق مما إذا كانت التغيرات الخلوية والميكروبية التي ظهرت في الفئران تحدث لدى البشر أيضًا.