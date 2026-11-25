وصف الإعلامي أحمد موسى الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بأنه كارثة، موضحًا أن الواقعة بدأت بسقوط كابل كهرباء بشكل مفاجئ أمام سائق سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها ثم انفجارها.

أحمد موسى يروي تفاصيل حريق الوراق: سيارة انحرفت وانقلبت ثم انفجرت

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، إن سقوط كابل الكهرباء أمام السائق تسبب في انحرافه بالسيارة، قبل أن تنقلب وتنفجر، لتندلع النيران بصورة ضخمة في موقع الحادث.

وأضاف أن النيران امتدت إلى عدد من السيارات المجاورة، ما تسبب في احتراق مركبات أخرى، وسط حالة من الذعر بين المواطنين الذين حاولوا الفرار من موقع الحريق.

وأشار الإعلامي إلى أن المشهد كان صعبًا للغاية، في ظل محاولات المواطنين الهروب من ألسنة اللهب والانفجار، قائلًا: «كله بيجري عشان يهرب، واللي معرفش يجري يعمل إيه؟ هذا هو الموت فجأة».

وتحدث موسى عن الحصيلة الأولية للحادث، مشيرًا إلى أن الوفيات لا تقل عن 10 أشخاص، فيما تتجاوز الإصابات 20 شخصًا.

كما أكد أن سيارة المواد البترولية المحترقة ليست تابعة لوزارة البترول، وإنما تتبع مقاولًا خاصًا، معبرًا عن حزنه الشديد إزاء ما حدث، وداعيًا الله أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين.