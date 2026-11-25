كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة نارية بقنا.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورتين (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) وبمواجهته أقر بسابقة إلتقاطه تلك الصور خلال عام 2015 وضبطه خلال عام 2024 وبحيازته إحدى تلك الأسلحة (بندقية آلية) ومواد مخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.. وأمكن بإرشاده ضبط باقى الأسلحة النارية الظاهرة بالصورتين (2 بندقية آلية ، طبنجة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





