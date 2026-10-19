سماح ولقاء والأتربي وثلاثة أطفال في لجنة تحكيم مهرجان المنصورة

كشفت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال الذي يعقد دورته الأولى في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر، عن لجنة تحكيم مسابقة أفلام أطفال مصر، وهي المسابقة التي تتنافس فيها أفلام صنعها الأطفال من مختلف محافظات الجمهورية.وتتشكل اللجنة برئاسة الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبوبكر عزت، وعضوية النجمة لقاء الخميسي والمخرج خالد الأتربي، كما تضم اللجنة ثلاثة من الأطفال الموهوبين من أبناء محافظة الدقهلية، هم كارما شريف زايد وكندة شريف زايد، وعمر شريف.



وتعد الكاتبة والإعلامية سماح أبوبكر عزت من أبرز القامات الأدبية المتخصصة في أدب الطفل والنشء في العالم العربي. وكرّست مسيرتها المهنية لبناء وعي الأطفال وترسيخ الهوية والثقافة لدى الأجيال الجديدة، بأسلوب سردي يمزج بين البعد التربوي والإنساني والطرح الجذاب، وتتمتع بحضور إعلامي ومؤسسي بارز؛ إذ تشغل موقع مقرر لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوية لجنة الإعلام والنشء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وارتبط اسمها بتقديم برنامج "صباح النجاح مع ماما سماح" ضمن "صباح الخير يا مصر" للتواصل مع الصغار وغرس القيم الإيجابية. ويتضمن رصيدها أكثر من 60 مؤلفاً تناولت فيهم موضوعات الانتماء والتسامح وحب العلم، وحصدت جوائز أدبية مرموقة محلياً وعربياً، كما تُرجمت أعمالها للغات عدة. وتقديراً لدورها المجتمعي والوطني في بناء الإنسان، نالت تكريماً من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2023، عن جهودها كسفيرة لمبادرة "حياة كريمة" للتواصل مع أطفال المحافظات والقرى، لتظل نموذجاً ملهماً للكاتبة الملتزمة بقضايا أجيال مجتمعها القادمة .

وتمتلك النجمة لقاء الخميسي مسيرة فنية متميزة تمتد لأكثر من عقدين، شاركت خلالها في العديد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، حققت حضورا لافتا في الأعمال الكوميدية مثل مسلسل "راجل وست ستات" بأجزائه، كما تألقت في مسلسلات اجتماعية مثل "قضية رأي عام" و"رأس الغول" و"الحب موتا" و"لحظات حرجة" و"الزوجة الرابعة"، وفي السينما تألقت في أفلام مثل "كذلك في الزمالك" و"قلب جرئ" و"عسكر في المعسكر" .. كما أثرت عالم الأداء الصوتي للأطفال، سواء عبر مشاركتها في أعمال بارزة مثل "قصص الحيوان في القرآن" أو في الدوبلاج الكلاسيكي لأفلام ديزني العالمية بتجسيد شخصيات شهيرة مثل "مولان" و"بيل" و"جين" .

أما المخرج خالد الأتربي، فهو خريج المعهد العالي للسينما قسم السيناريو كما حصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الفنون السينمائية. وتولى رئاسة القناة الفضائية المصرية والفضائية الموجهة إلى أمريكا وكندا، وقدم مسيرة إعلامية ثرية واخرج وأسس العديد من البرامج الحوارية والتسجيلية حصدت جوائز عديدة ، أبرزها الجائزة الذهبية عن البرنامج التسجيلي الأب الروحي، وجائزة أفضل برنامج عن برنامجه لحظات، كما نقل خبراته عبر التدريس في جامعات مصرية، وشارك كخبير إعلامي ومدرب مع جهات وطنية ودولية مثل منظمة اليونيسف .

وتبلغ كلا من التوأم كارما شريف زايد وكندة شريف زايد 10 سنوات، وتتميزان بمواهب متعددة تشمل تأليف القصص، والتمثيل، والاستعراضات، إلى جانب ممارسة رياضة كرة القدم، وشاركتا في العديد من المسابقات التلفزيونية والحفلات، وحصلتا على تقديرات عديدة، فيما يبلغ الطفل عمر شريف 11 سنة، ويمتلك مواهب متعددة تشمل كتابة الشعر، والتمثيل، وتقديم البرامج، والمونتاج وأثرت القراءة شخصيته وحسه الفني، وشارك بمسابقات وحفلات عديدة حاصدا أكثر من 140 تكريماً ما بين ميداليات وشهادات تقدير ودروع .

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية وشركة فاليو والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة السينمائيين ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.