تراث الجنوب والسمسمية وأغاني الزمن الجميل ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون

انطلقت بمواقع مدينة أسوان عددًا من العروض الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة؛ تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.

وشهد مسرح فوزي فوزي عرضا فنيا للفرقة المصرية للموسيقي والغناء، وقدمت عددا من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل، بحضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان وإيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة المهرجانات.

وفي قصر ثقافة كوم أمبو، قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز الفلكلور الصعيدي الشعبي، فيما استقبل بيت ثقافة كلابشة عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم، وقدمت عددا من رقصات الفن الأسواني إلي جانب فاصل غنائى للفنان حمادة حربي والفنان عادل عراب والفنان عمر مصطفى.. وفي قصر ثقافة توشكي قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح، التراث البورسعيدى علي آلة السمسمية.

وتنفذ فعاليات المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية ويستمر حتى 20 أكتوبر، بمشاركة 7 فرق فنية للفنون الشعبية وهي "أسوان" و"توشكى" و"بورسعيد"، و"سوهاج" و"الشرقية" و"مطروح" و"الوادي الجديد"، وذلك بعدد من المواقع الثقافية والخارجية.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.