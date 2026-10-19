قنبلة الجيل مع العوضي .. أول تعليق من هدى الاتربي بعد انضمامها لمسلسل سلطان الديب

أعادت الفنانة هدى الاتربي نشر صورة تؤكد خبر انضمامها لمسلسل سلطان الديب عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام مما يؤكد أخبار انضمامها للمسلسل أمام أحمد العوضي في السباق الرمضاني لعام 2027

ونشرت الاتربي خبر انضمامها لسلطان الديب تحت عنوان "قصة حب قنبلة الجيل مع سلطان الديب استنوها رمضان"

مسلسل سلطان الديب، يعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل 2027، ويقوم ببطولته: أحمد العوضي، يارا السكري، سوسن بدر، رانيا يوسف، هدى الاتربي ،محمود عبد المغني ،لجين خليفة وغيرهم من الفنانين الذين جاري التعاقد معهم، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج تامر مرسى.