زبيدة ثروت وسناء جميل وعماد حمدي.. محمود غالي يعيد نجوم الزمن الجميل في كليب «معاك»

طرح المطرب طرح المطرب محمود غالي أحدث كليباته الغنائية «معاك»، في تجربة فنية تستعيد أجواء السينما المصرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مستعينًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة نجوم الزمن الجميل إلى الشاشة من جديد.

"معاك" من كلمات وألحان وتوزيع حازم علي، وإخراج الكليب لـ جو مرزوق، ويشارك في بطولة الكليب، الذي يأتي في أجواء تشبه الأفلام الكلاسيكية القديمة، كل من الفنانين عماد حمدي وسناء جميل وزبيدة ثروت، حيث استعان غالي بالذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء ظهورهم في مشاهد تستحضر ملامح السينما المصرية خلال تلك الحقبة.

ويعيش محمود غالي خلال أحداث الكليب قصة حب مع الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، في مشاهد تجمعهما داخل حديقة المنتزه وعلى كورنيش الإسكندرية القديم، مستعيدًا أجواء المدينة الساحلية في سنوات الفن الجميل، بما تحمله من تفاصيل وذكريات ارتبطت بوجدان الجمهور.

ويواصل غالي من خلال «معاك» توجهه الفني القائم على استعادة ذكريات الماضي وتقديمها برؤية معاصرة، إذ يحرص في كليباته على استلهام أجواء الزمن الجميل، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم تجارب بصرية تعيد الجمهور إلى أجواء الفن والسينما المصرية الكلاسيكية، وإحياء ذكرى عدد من النجوم الراحلين من بينهم سعاد حسني وشيرين سيف النصر وهالة فؤاد وغيرهن.