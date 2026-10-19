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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكتوبر عالمي لـ خروج آمن.. 4 مهرجانات دولية وعودة إلى مصر عبر الجونة

فيلم "خروج آمن"
فيلم "خروج آمن"
أحمد إبراهيم

رحلة جديدة يقوم بها فيلم "خروج آمن" للمخرج محمد حماد عالميا، حيث يعرض حاليا في فرنسا، ضمن فعاليات الدورة الـ 48 لمهرجان مونبيليه للسينما المتوسطية (CINEMED 2026) في إطار الاختيار الرسمي للأفلام الروائية الطويلة، وشهد عرضه الأول مساء السبت بسينما Pathé Comédie، بحضور مخرج الفيلم، بينما سيشهد عرضه الثاني بنفس السينما يوم الخميس 22 أكتوبر الساعة العاشرة صباحا.

إلا أن حماد لن يشهد العرض الثاني من الفيلم حيث سيعود إلي مصر ليشهد العرض الأول له في الشرق الأوسط لفيلمه ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، باعتباره الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة، وذلك يوم 20 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وهو العرض الوحيد للفيلم ضمن المهرجان.

ويحضر عرض الفيلم مع حماد كل من منتجة الفيلم خلود سعد، والابطال مروان وليد وردينة فؤاد، ويوسف مصيلحي، وحازم عصام، والميكسير مهندس الصوت أحمد جابر والمونتير دينا فاروق ويقام مؤتمر صحفي للفيلم يوم 21 أكتوبر في تمام الحادية عشر والنصف صباحا.

وخلال شهر أكتوبر شهد الفيلم مشاركته في العديد من المهرجانات حول العالم، منها الدورة الـ 28 لمهرجان ريو السينمائي الدولي بالبرازيل، ضمن قسم Expectations، الذي يندرج ضمن برامج المهرجان، كما عرض ضمن فعاليات الدورة الـ53 من مهرجان FEST السينمائي الدولي في بلجراد، صربيا، ضمن Svetski takmičarsk أو المسابقة الدولية.

وبالتوازي مع جولته الدولية، يحقق فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد إنجازًا جديدًا بترشحه لجائزة أفضل سيناريو في الدورة التاسعة عشرة من جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ (APSA)، المعروفة إعلاميًا باسم «أوسكار آسيا»، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها يوم 30 أكتوبر 2026 بمدينة جولد كوست الأسترالية.

وبين عروضه ومشاركاته في المهرجانات السينمائية بأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يواصل الفيلم توسيع نطاق حضوره الدولي، متنقلًا بين أربع قارات، وذلك منذ عرضه الأول في برلين إلى شنغهاي، مرورًا بميلانو وكولونيا وريو دي جانيرو وبلجراد، وصولًا إلى الجونة ومونبيليه، يواصل فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد رحلته الدولية عبر ثمانية مهرجانات سينمائية، متنقلًا بين أربع قارات، بالتوازي مع وصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة أفضل سيناريو في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ، في مسيرة تعزز حضور الفيلم المصري على خريطة السينما العالمية، والاهتمام بتجربته السينمائية على المستوى العالمي.

فيلم "خروج آمن" من تأليف وإخراج محمد حماد، بطولة الوجوه الجديدة مروان وليد ورُدينة فؤاد و حازم عصام و الممثلة القديرة ماجدة منير وهو من إنتاج شركة باريدوليا للإنتاج السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول سمعان الشاب القبطي الذي يعمل فرد أمن في إحدى عمارات وسط البلد في القاهرة، و يُعاني من اضطراب بعد الصدمة المُزمن بعد مقتل والده في حادث.

فيلم خروج آمن مخرج محمد حماد مهرجان مونبيليه للسينما المتوسطية

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