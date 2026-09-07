يعيد الحياة لـ شيرين سيف النصر.. محمود غالي يطرح كليب «في عيونك»

طرح المطرب محمود غالي أحدث كليباته الغنائية بعنوان «في عيونك»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، في تجربة لافتة حملت مفاجأة للجمهور بظهور الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر ضمن أحداث الكليب.

وجاء ظهور شيرين سيف النصر من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI»، حيث حرص محمود غالي على تقديمها بصورة تتماشى مع الأجواء الرومانسية للأغنية ومشاهد الكليب، وهو ما لفت أنظار المتابعين وحظي بإعجاب عدد كبير منهم، خاصة مع نجاح الفكرة في استعادة حضور الفنانة الراحلة بشكل يتناسب مع مضمون العمل.

تفاصيل تجربة في عيونك

وتأتي تجربة «في عيونك» ضمن توجه محمود غالي في عدد من أعماله، إذ يحرص على استعادة روح نجوم الفن وتكريم مسيرتهم من خلال أعماله، سواء كانوا من الراحلين أو النجوم الموجودين على الساحة، تقديرًا لما قدموه من فن راقٍ. وسبق أن استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي في استعادة أجواء الفنانة الراحلة سعاد حسني ضمن أغنية «لسه قمر»، كما تعاون مع الفنانة هالة صدقي التي ظهرت معه في كليب «الحلاوة دي».