بتكلفة مليون جنيه.. استكمال أعمال رصف الشوارع بالإنترلوك بديرب نجم

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك بشارع مجمع المصالح ومبني الادارة التعليمية الجديد ، بإجمالي مساحة بلغت ١٥٠٠ مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية قدرها مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٨٠٪ للأعمال الجارية.

وتتواصل حاليًا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بالتوازي مع أعمال تقطيع وتجهيز الفورمة بالأجزاء الجاري استكمالها، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وفي إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.