محافظ الشرقية يتفقد التجهيزات النهائية لمهرجان الخيول العربية بالعاشر من رمضان

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على اللمسات والإستعدادات النهائية قبيل إنطلاق فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٣٠ والمقرر إقامته على مدار أيام ٢٨ ، 29 ، 30 أكتوبر 2023 بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان ، تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والزراعة، ومحافظة الشرقية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وجهاز العاشر من رمضان ، بما يضمن خروج المهرجان بصورة مشرفة تليق بتاريخ المحافظة وعراقتها، ويسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الرياضية والتراثية.

حرص المحافظ على تفقد أرض المهرجان للإطمئنان على جاهزية منصات إستقبال الجمهور وضيوف المهرجان والخيام المخصصة للمربين والصحفيين والإعلاميين والرعاة والحكام، فضلاً عن تجهيز جناح الطب البيطري العسكري ، وكذلك الإطمئنان على البوكسات المجهزة لتسكين الخيول ، مشددا على ضرورة إجراء أعمال التطهير والتعقيم قبل تسكين الخيول والكشف البيطري عليها من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للخدمات االبيطرية ومديرية الطب البيطري بالشرقية لضمان لسلامتها على مدار أيام المهرجان.

وجه المحافظ بضرورة تجهيز أرض المهرجان بشكل جيد لإقامة العروض والمسابقات عليها لخروج العروض والمسابقات بالشكل اللائق والمشرف، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للضيوف والمشاركين والجمهور.

كما وجه المحافظ بضرورة الإنتهاء من التجهيزات اللوجيسيتية اللازمة لإقامة معرض «أيادي مصر» خلال أيام المهرجان بمشاركة عدد من المحافظات، لعرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ومعرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة، لعرض لوحات فنية تستلهم جمال الخيل العربي الأصيل، بالإضافة إلى معرض للمنتجات المرتبطة برياضة الخيول، يضم إكسسوارات وسروج الخيول العربية والأعلاف، دعماً لتسويق المنتجات المصرية، فضلاً عن تخصيص منطقة للخدمات اللوجستية تضم مطعمين وكافتيريا لخدمة الجمهور خلال أيام المهرجان.

وجّه المحافظ بضرورة رفع درجة الإستعدادا القصوى لحين إنتهاء أيام المهرجان مع حسن استقبال ضيوف المهرجان من أصحاب المزارع ومربي الخيول ومحبي الخيل العربي الأصيل، إلى جانب تكثيف التغطية الإعلامية والترويج الرقمي للفعاليات عبر المنصات الرسمية، بما يضمن وصول رسالة المهرجان إلى أوسع شريحة من الجمهور.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المهرجان يمثل حدثاً رياضياً وتراثياً بارزاً، يجمع بين بطولات جمال الخيل العربي الأصيل ومسابقات أدب الخيل والفروسية، ويسهم في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية، وإبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات تاريخية وتراثية، فضلاً عن دعم الحرفيين والمنتجين المحليين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المهرجان إقامة بطولة الشرقية لجمال الخيل العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٨ و٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، وفقاً للقواعد والشروط المنظمة للمسابقات التي وضعتها اللجنة الأوروبية لعرض الخيول العربية (ECAHO)، مع ضرورة تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بالخيول المشاركة، من شهادات التشبيه أو جوازات السفر، إلى جانب مستندات التحصينات اللازمة للتسجيل بالبطولة.

كما تُقام يوم الجمعة الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ "مسابقات تراث أدب الخيل"، التي تعكس الموروث الشعبي المصري، ولا سيما الطابع الريفي، وتشمل مسابقة أدب الخيل للمبتدئين (مسجل – غير مسجل)، ومسابقة بطل الأبطال (مسجل – غير مسجل)، وفقاً للقواعد التراثية المنظمة لهذه المسابقات.

شدد محافظ الشرقية على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث، وتعظيم الاستفادة من فعالياته في الترويج السياحي والاقتصادي للمحافظة، وإبراز أصالة الخيل العربي الأصيل باعتباره أحد مكونات التراث المصري العريق.