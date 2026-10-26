التراث الحضاري بالشرقية تنظم ندوات تثقيفية ورحلات تعليمية لطلاب المدارس

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تكثيف برامج التوعية الأثرية والتراثية لطلاب المدارس، لتعريفهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعريفهم بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن لاستعادة الأرض والكرامة خلال انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي إطار استكمال فعاليات الموسم الخامس من البرنامج الثقافي الأثري «تراثنا نحميه ونحييه» للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧م، أوضحت الدكتورة نرمين عوض الله، مديرة إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، أنه تم تنظيم الندوة الرابعة على التوالي لطلاب مدرسة ثانوية للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية وبلغ الطلاب (١٥٠)طالب ، بعنوان «تراثنا نحميه ونحييه واستراتيجية حرب أكتوبر»، وتناولت انتصارات حرب أكتوبر وتضحيات شهداء الوطن، إلى جانب التعريف بتاريخ محافظة الشرقية ومظاهر الولاء والانتماء لدى المصري القديم.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أنه تم تنظيم رحلة تعليمية وترفيهية مجانية إلى منطقة آثار ومتحف تل بسطا، لتعريف الطلاب بتاريخ الحضارة المصرية القديمة وعظمة آثارها، من خلال جولة بمنطقة الآثار ومشاهدة تمثال ميريت آمون وعدد من التماثيل الأثرية، والتعرف على تاريخ البئر المقدس، بما يسهم في نشر الوعي الأثري والتراثي وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.