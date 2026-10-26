انتشار مكثف لفرق التطعيم بصحة الشرقية في اليوم الأول من انطلاق الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية مجانًا

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتشار مكثف لفرق التطعيم التابعة للإدارات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في اليوم الأول من انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والتي بدأت اليوم الأحد ٢٥ أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، وتعزيز الوقاية من الأمراض.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات، من المصريين وغير المصريين، بالمجان، مؤكداً على أهمية تعاون أولياء الأمور مع الفرق الطبية والاستجابة للحملة بتطعيم أبنائهم في المواعيد المحددة، مؤكداً على أن التطعيم يمثل وسيلة أساسية للوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية والحد من المضاعفات الصحية التي قد تنتج عنهما، خاصة لدى الأطفال، مع ضرورة الاعتماد على المعلومات الصحية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتطعيمات.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن مرض الحصبة لا يقتصر على ظهور الطفح الجلدي وارتفاع درجة الحرارة، بل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال، وهو ما يستدعي الاهتمام بالتطعيم والالتزام بالإرشادات الصحية، مؤكدة استمرار جهود التوعية والمتابعة طوال فترة تنفيذ الحملة، مناشداً جميع أولياء الأمور ضرورة التوجه لأقرب منفذ طبي تطعيم أطفالهم، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وأشار إلى أن فرق الحملة تستهدف الوصول إلى جميع الأطفال من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات، من المصريين وغير المصريين، بالمجان، من خلال الفرق الطبية المدربة والمجهزة، والتي تنتشر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والنوعية، والمدارس والحضانات، ونقاط التطعيم والفرق المتنقلة، بما يساهم في تسهيل حصول الأطفال على التطعيم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين.

وأضاف أن الحملة تحظى باستعدادات إعلامية وتوعوية مكثفة، مع تكثيف الرسائل التوعوية عبر وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي، للتعريف بموعد الحملة والفئات العمرية المستهدفة وأماكن تقديم التطعيم، وحث الأسر على الاستفادة من خدمات الحملة المجانية، مع استمرار الإشراف والمتابعة الميدانية لأعمال الفرق الطبية، والتأكد من توافر الطعوم والمستلزمات اللازمة وانتظام تقديم الخدمة، من خلال مشرفي الوزارة على الحملة والإدارة العامة للطب الوقائي بصحة الشرقية برئاسة الدكتور فادي جلال مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد فاروق مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات ومسئول التطعيمات، والدكتورة نغم قورة مديرة إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، لافتاً أنه في حالة الاستفسار يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٠٥.