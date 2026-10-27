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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للقضاء على السحابة السوداء.. جمع 206 آلاف طن قش أرز بمراكز ومدن الشرقية

قش الأرز
قش الأرز

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ  الشرقية رفع درجة الإستعداد بالمحافظة تزامناً مع موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف ، من خلال منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، وذلك بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام بضرورة تخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية فضلا عن توعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبد الشافى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والاسماعيلية أنه تم وضع خطة عمل متكاملة  بالتنسيق مع مديرية الزراعة  والمراكز والمدن والأحياء  للقضاء علي السحابة السوداء.

وأشارت إلي أنه تم تشكيل غرفة طوارئ داخل مقر الفرع الاقليمى لمتابعة أعمال منظومة تجميع المخلفات الزراعية ومنع الحرق المكشوف وتطبيق  قانون المخلفات  رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٠  (وفقا لنص المادة رقم ٢٠ من القانون المذكور  (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات) ، وكذا نص المادة رقم (٧٠) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠) ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (٢٠ ) من هذا القانون ).

كما تم معاينة وفتح وتشغيل ( ٢٥٢)  موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية  ،البعد عن الكتلة السكنية والتيار العالى والقرب من مصادر المياه والطرق الرئيسية " وتم تجميع ( ٢٠٦ ألف و  ١٤٠ ) طن قش الأرز من بداية الحصاد بالاضافة الى توفير عدد (٢٢٧) معدة ( مكابس – جرارات زراعية -مقاطير - فرامات) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة وتم تشكيل لجان تأجير لهذة المعدات وتم تأجير (٣٢) معدة .

وأضافت رئيسة جهاز شئون البيئة بالشرقية انه تم تحرير (١٩٧) محضر مخالفة للمزارعين القائمين بحرق مخلفات زراعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتها للشرطة من جانب محاور العمل الليلية  البالغ عددهم (٤) محاور بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية(محور الزقازيق  بلبيس الطريق الاقليمى  – محور الزقازيق منيا القمح  الطريق الاقليمى– محور ترعة الزقازيق ابو حماد  ترعة الإسماعيلية - محور  ديرب نجم  والابراهيمية) .

الشرقية محافظ الشرقية موسم حصاد الأرز الحرق المكشوف تجميع المخلفات الزراعية

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