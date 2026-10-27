حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الشرقية وإعادة الانضباط المروري

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل محافظة الشرقية تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع اللواء محمد الجمسي مدير أمن الشرقية لتكثيف الجهود الميدانية على مدار اليوم.

واضاف المحافظ أنه شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مكبرة بعدد من المناطق أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نطاق حي أول الزقازيق تابع يسري راشد تنفيذ حملة مكبرة بمحيط منطقة المحطة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام.

وفي حي ثان الزقازيق قاد محمد أبو هاشم رئيس الحي حملة موسعة بشوارع عبد العزيز علي والقومية والإمام علي وسور الاستاد وعدد من المناطق الأخرى حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات التي تعوق حركة السير وفك التكدسات المرورية بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وفي مركز أبو كبير تابع اللواء محمد بهاء الدين تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارعي النقراشي والتحرير وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم إشغال الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قاد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة بمحيط طريقي أبو بكر الصديق وبورسعيد لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وفك التكدسات المرورية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي مدينة صان الحجر تابع ممدوح أنور تنفيذ حملة موسعة بمختلف شوارع المدينة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق مع توجيه أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ههيا قاد عبد العاطي عبد الفتاح حملة مكبرة بشارعي أحمد عرابي والجمهورية أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية التي تعوق حركة السير في إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتكثيف الحملات لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات المخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.