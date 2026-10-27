موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تشهد تسليم جهاز عرائس.. وبدء التشغيل التجريبي لمركز تأهيل ذوي الهمم

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:



محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم جهاز عرائس ل 50 عروس من مركزي الداخلة وبلاط

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبادرة تجهيز 50 عروسًا من الفتيات اليتيمات بمركزي الداخلة وبلاط بمستلزمات الزواج والأجهزة المنزلية، والتي نظمتها الجمعية الشرعية الرئيسية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، في مبادرة مجتمعية تستهدف توجيه عائد مشروعات وقف النخيل لدعم الحالات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية للمستفيدات وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهن.

جاء ذلك بحضور الأستاذ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمستشار حسن صبري أبو صليب نائب الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وثمّنت المحافظ المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية الشرعية الرئيسية في دعم جهود التكافل المجتمعي، موضحة أن قيمة جهاز العرائس التي تم توزيعها مقدمة من الريع السنوي لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية بالداخلة المقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان، ومؤكدةً أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتفعيل الشراكة الإيجابية مع المجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

بتكلفة 90 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد تشهد بدء التشغيل التجريبي لمركز

" الرحمة المُهداة " لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بدء التشغيل التجريبي لـمركز "الرحمةالمُهداة" لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، وذلك بحضور الأستاذ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ووفد طبي متخصص من الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة.

حيثُ شهدت الفعاليات توقيع الكشف الطبي على عدد من الحالات بحضور نخبة من أطباء الجمعية الشرعية الرئيسية في تخصصات (الطب النفسي، تخاطب وتربية خاصة، تنمية مهارات وتكامل حسي)، حيثُ تم تشخيص الحالات وتحديد البرامج العلاجية والتأهيلية المناسبة لكل حالة.

وأكدت المحافظ بدء تقديم الخدمات بالمركز وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أعربت عن شكرها وتقديرها للجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة، مثمنةً جهود التعاون المثمر لإنشاء وتجهيز المركز الذي بلغت تكلفته نحو 90 مليون جنيه، مُشيدةً بدوره المأمول في التخفيف عن كاهل الأسر وخدمة ذوي الهمم بالداخلة والمناطق المجاورة.

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة « آفاق » للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالداخلة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة «آفاق» الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمركز الداخلة، عقب دخولها الخدمة لأول مرة هذا العام، يرافقها الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية التعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ نادي كامل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «آفاق» للتنمية.

واطلعت المحافظ على مكونات المدرسة، المقامة بمبنى مستقل ملحق بمدرسة التجارة الثانوية المشتركة وتضم 50 طالبًا وطالبة، حيث تعتمد الدراسة على نظام السنوات الثلاث، الذي يجمع بين التأهيل النظري والتدريب التطبيقى التكنولوجى في تخصصَي فني التمور والبساتين، مؤكدةً حرص المحافظة على التوسع في التخصصات التطبيقية الواعدة واستحداث مسارات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات التنمية، موجهةً بتعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم تطوير الإنتاج الزراعي، كما وجّهت بتيسير مواعيد انصراف الطلاب، مراعاةً لبُعد المسافات عقب إنتهاء اليوم الدراسي.

وخلال جولتها حرصت المحافظ على التحاور مع الطلاب بقسمي التمور والبساتين للتعرف على آرائهم وتطلعاتهم المستقبلية ومدى استفادتهم من المناهج والتدريبات العملية، معربةً عن تطلعها إلى تخريج نماذج متميزة من المدرسة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. كما وجهت الشكر والتقدير لمؤسسة آفاق لتعاونهم في توفير بيئة تدريب عملية للطلاب من خلال مشروعات ومبادرات المؤسسة.