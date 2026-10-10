ألونسو: بالمر ملتزم بمنتخب إنجلترا ويحتاج إلى التعافي

أكد تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، أن كول بالمر لا يزال ملتزما باللعب لمنتخب إنجلترا، وذلك بعد أن تعرض المهاجم لانتقادات بسبب غيابه عن فترة التوقف الدولي نتيجة الإصابة.

تم استدعاء بالمر، الذي تم استبعاده من تشكيلة إنجلترا لكأس العالم هذا العام بعد أن أثرت إصابة مستمرة في الفخذ على مستواه، من قبل توماس توخيل لمباريات دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا وجمهورية التشيك وكرواتيا.

ومع ذلك، اضطر بالمر إلى الانسحاب من التشكيلة بسبب تكرار المشكلة، حيث قال توخيل إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا " يضيع الكثير من الفرص " للعب بقميص إنجلترا.

وردا على سؤال حول تعليقات توخيل، قال ألونسو: "أهم شيء بالنسبة لكول هو أن يكون لائقا تماما، وأن يستمتع بمباراته، وأن يشعر بأنه بخير".

وأضاف: "عندما لا يكون جاهزا، كما حدث في مباراة برينتفورد، كنا نرى أنه يعاني، إنه ملتزم، لكنه يحتاج إلى أن يكون بكامل لياقته للعب نحن بحاجة إليه النادي والمنتخب الوطني".

وتابع: “هو الآن بخير، لقد شعر بتحسن هذا الأسبوع، سنمنحه الأسبوعين الأولين للتعافي، الأمر يتعلق قليلاً بإصابة إصابة الفخذالتي كان يعاني منها.”

تشيلسي ضد بورنموث

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق بورنموث صاحب المركز السابع عشر في وقت لاحق من اليوم السبت.