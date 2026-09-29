استبعاد نيكو أورايلي من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية

استبعد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا اليوم /الثلاثاء/ اللاعب نيكو أورايلي من قائمة منتخب الأسود الثلاث لمواجهة التشيك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعد أن غاب اللاعب عن المران الجماعي أمس /الإثنين/.
ولعب مدافع مانشستر سيتي مباراة منتخب إنجلترا أمام إسبانيا، والتي خسرها الأسود الثلاث بنتيجة 3-2، كاملةً يوم /السبت/ الماضي لكنه لن يكون ضمن قائمة المنتخب المسافرة إلى براغ للقاء منتخب التشيك مساء اليوم /الثلاثاء/.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن أورايلي وإزري كونسا خضعا لبرامج تدريبية فردية في ملعب تدريب توتنهام هوتسبير أمس، فيما خاض بقية لاعبي المنتخب الآخرين التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن يكون كونسا جاهزًا للانضمام إلى التشكيلة، بينما تم استدعاء نجم ليفربول الشاب ريو نجوموها لتعويض غياب أورايلي.
ويتبقى للمنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الحالية 3 مباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب الليلة أمام التشيك في براغ ثم يخرج بعدها إلى زغرب لملاقاة المنتخب الكرواتي في 3 أكتوبر المقبل ثم يختتم التوقف الدولي بملاقاة التشيك في ملعب ويمبلي في السادس من الشهر ذاته.