سماع الشهود في محاكمة 29 متهما بخلية الزاوية الحمراء.. غدا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 1871 لسنة 2026 جنايات الزاوية الحمراء.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2025 وحتى 26 يناير 2026، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين تهمة الترويج لارتكاب أعمال إرهابية.