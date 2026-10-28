وفاة شخصين ومصاب ومفقود.. روايات مؤثرة عن ضحايا سيول نويبع

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت منطقة وادي وتير بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء إلى حالتي وفاة ومصاب، فيما تتواصل جهود البحث عن شخص مفقود، بالتزامن مع أعمال إزالة آثار السيول وتأمين الطرق المتضررة.

ومن بين المتوفين الشيخ مطاوع عنيز سالم، أحد أبناء البدو بجنوب سيناء، الذي لقي مصرعه جراء السيول الجارفة التي ضربت المنطقة.

وتداولت رواية بشأن الضحية الثانية، تفيد بأنه توجه إلى منطقة وادي المالحة لتحذير عدد من الأشخاص من السيل القادم، في محاولة لتنبيههم إلى الخطر، قبل أن تنتهي الواقعة بسقوطه ضمن ضحايا السيول. ولا تزال هذه الرواية بحاجة إلى تأكيد من الجهات المعنية أو ذوي الضحية.

وكانت السيول قد جرفت سيارة خلاطة أسمنت في منطقة وادي وتير، كان يستقلها ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخر، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن تطورات الحادث، فيما تستمر جهود البحث عن الشخص المفقود.

وفي سياق متصل، توقف جريان السيل بوادي وتير، بينما تواصل الجهات المختصة أعمال رفع الإطماءات والأتربة والحجارة التي خلفتها المياه على الطرق، باستخدام المعدات الثقيلة، لتيسير حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة تداعيات السيول التي شهدتها مدينة نويبع وعدد من أودية جنوب سيناء، مع استمرار منع الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة عبورها، حفاظًا على الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.