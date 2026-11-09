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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صناعة النواب: وسطية الخطاب الديني تحمي الأجيال من التطرف والإلحاد

لنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
لنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن وسطية الخطاب الديني أمر مهم للغاية لإخراج أجيال تؤمن بالقيم الدينية الوسطية، التي تبتعد بنا تماماً عن التطرف أو الإلحاد، وتعلي من قيمة العمل والإتقان فيه، مؤكداً أن ذلك هو مستقبل مصر.

وأضاف حلاوة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الدين يتضمن القيم الدينية والتسامح والعمل، مشيراً إلى أن مصر عانت، نتيجة تضارب الخطاب الديني لفترات طويلة، من الإرهاب، «لولا جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الشرطة وتضحياتها والقوات المسلحة لكنا انزلقنا إلى الفوضى».

وأوضح أن دور وزارة الأوقاف في المرحلة الحالية يتمثل في نشر الفكر الوسطي للمسلمين، من خلال إعلاء قيم الإنسان، وتقبّل الآخر، وإعلاء قيم العمل وإتقانه.

وأشار حلاوة، إلى أن وزارة الأوقاف اتخذت خطوات كافية وممتازة في تدريب الوعاظ والقائمين على إلقاء خطب الجمعة، من خلال بعض المؤسسات المنضبطة، بما يسهم في تخريج أجيال من الوعاظ الذين يمتلكون الفكر الديني والانضباط، مؤكداً أن ذلك أمر بالغ الأهمية.

وتابع أنه سعد أيضاً بملف الدعوة الإلكترونية، لما يعكسه من سماحة الدين الإسلامي وسماحة تقبّل الآخر، مؤكداً أهمية هذا الأمر، وأن الدعوة الإلكترونية تتسق كذلك مع وسطية الفكر.

وقال حلاوة إنه فيما يتعلق باستغلال أصول وزارة الأوقاف الاستغلال الأمثل، فأن الرئيس كان سباقا في طرح فكرة استغلال هذه الأصول في مجالي الصحة والتعليم، باعتبارهما أساساً لبناء المجتمع، معربا عن اعتقاده بأن المجلس سيستمع إلى وزير الأوقاف ووزير شؤون المجالس النيابية بشأن كيفية تطبيق هذه الرؤية خلال المرحلة المقبلة.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وسطية الخطاب الديني القيم الدينية الوسطية التطرف الإلحاد

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