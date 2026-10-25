خالد الجندي: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.. وتجديد الخطاب الديني ضرورة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعراف، موضحًا أن المفتي لا بد أن يكون على دراية بالواقع والمستجدات العلمية والاجتماعية حتى يتمكن من التعامل مع قضايا المجتمع بصورة صحيحة.

خالد الجندي: تجديد الخطاب الديني يجب ألا يُخلط بالتفريط في الثوابت

وأضاف خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن التطورات العلمية والمعارف الجديدة، مثل البصمة الوراثية والاستنساخ وغيرها من المستجدات، تفرض على المتخصصين دراسة هذه القضايا وفهمها قبل إصدار الأحكام والفتاوى المتعلقة بها، مشددًا على أن من لا يملك المعرفة الكافية بموضوع معين لا ينبغي له أن يتصدر للإفتاء فيه.

وأوضح أن تجديد الخطاب الديني يتطلب القدرة على فهم الواقع المتغير والتعامل مع المستجدات وفق أصول الشريعة وضوابطها، مؤكدًا أن عدم الاستعداد لتطوير آليات التعامل مع قضايا المجتمع يجعل من الصعب تقديم خطاب ديني قادر على مواكبة هذه القضايا.

وأشار الجندي إلى أن العلماء تحدثوا عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعوائد، وهي قاعدة فقهية تراعي اختلاف الظروف والوقائع، لافتًا إلى أن التعامل مع المستجدات يحتاج إلى علم واجتهاد وفهم دقيق للواقع.

وأكد أن تجديد الخطاب الديني يجب ألا يُخلط بالتفريط في الثوابت أو إلغاء الأحكام الشرعية، قائلًا إن الخطاب الديني يقف بين مسارين، أحدهما يسعى إلى التجديد، والآخر يتجه إلى التبديد، موضحًا أن التبديد يعني محو الثوابت وإلغاءها، وليس مجرد تطوير وسائل الخطاب أو تجديد آليات التعامل مع قضايا المجتمع.