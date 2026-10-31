"صناعة النواب": وزير الصناعة ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام اللجنة الأسبوع الجاري

كشف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، عن عقد اجتماعين يومي / الاثنين / و / الثلاثاء / القادمين في إطار أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة.

وقال النائب شلبي - في تصريح اليوم - إن اللجنة تستقبل يوم / الاثنين / القادم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لمناقشة مستهدفات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومؤشرات الأداء، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير والابتكار لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما تستقبل اللجنة يوم / الثلاثاء / القادم الدكتور مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة استراتيجية الهيئة، ودور المنطقة الاقتصادية في توطين الصناعة وجذب الاستثمار الصناعي، والوقوف على الواقع الحالي والتحديات وآفاق المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن الاجتماعين يأتيان في صدارة أولويات خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي، بهدف متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير لم يعد خيارًا، بل ضرورة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس اللجنة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات النوعية، وأن اللجنة حريصة على تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان لتذليل التحديات أمام المستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.