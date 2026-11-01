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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور خالد هاشم.. «صناعة النواب» تناقش مؤشرات الأداء لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، إلى جانب استكمال مناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومؤشرات الأداء لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

إعادة هيكلة الجهاز للتركيز على الأنشطة الإنتاجية

 

كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة الجهاز للتركيز على الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص للمشروعات، وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.

و يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والخدمية والاقتصادية، تتصدرها اتفاقيات تمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه، إلى جانب تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة ستة طلبات مناقشة عامة تتناول قضايا الصحة والصناعة والزراعة والتعليم وأزمة القمامة، فضلًا عن اتفاقيات تمويل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعة الخضراء المستدامة، في إطار نظر المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة والتنمية الاقتصادية. 

لجنة الصناعة الصادرات تعميق التصنيع المحلي مجلس النواب

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