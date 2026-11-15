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«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد .. شاهد
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد .. شاهد

«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد
«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد
محمد الغزاوى

أشعلت ترنيمة «مصر جمالها حياة» مشاعر الوطنية والفخر والانتماء خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس، بعدما قدمتها فرق الكورال التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، في فقرة فنية مؤثرة تفاعل معها جميع الحضور.

«مصر في قلب الله.. مصر جمالها حياة».. ترنيمة تحكي مكانة مصر وقدسيتها

وقدمت فرق الكورال الترنيمة التي حملت كلمات مؤثرة عن مكانة مصر ومحبة الله لها، وجاء من أبرز كلماتها: «مصر في قلب الله.. مصر جمالها حياة»، في رسالة تعبر عن مصر باعتبارها أرضًا مباركة ومحفوظة برعاية الله عبر التاريخ، وبلدًا ارتبطت بالقداسة والإيمان على مر العصور.

وأضفت الترنيمة أجواءً استثنائية على الاحتفالية، حيث تفاعل الحضور مع كلماتها وألحانها، وارتفعت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، في مشهد جسد المحبة والانتماء لمصر، وسط مشاركة وتفاعل كبيرين من الحاضرين.

محافظ بورسعيد والمحافظون السابقون والسفيرة نبيلة مكرم يشيدون بالترنيمة

وحظيت الفقرة بإشادة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ومحافظي بورسعيد السابقين، اللواء محب حبشي واللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله، إلى جانب السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، الذين أبدوا إعجابهم بتقديم الترنيمة وما حملته من معانٍ وطنية مؤثرة.

وجسدت الترنيمة حالة من التلاحم والمحبة والاعتزاز بالوطن، وأكدت أن مصر بتاريخها ومكانتها حاضرة في وجدان أبنائها، وأن حب الوطن يجمع المصريين بمختلف أطيافهم، في رسالة وطنية مميزة تليق باحتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد.

جدير بالذكرأن احتفالية اليوبيل الذهبي أقيمت بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس إيبارشية بورسعيد و50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس مطرانًا للإيبارشية، وشهدت حضورًا واسعًا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومحافظي بورسعيد السابقين، والسفيرة نبيلة مكرم، إلى جانب قيادات كنسية وآباء من كنائس المهجر، وتضمن برنامجها عددًا من الفقرات الروحية والفنية والوطنية التي عكست تاريخ الإيبارشية ودورها في ترسيخ قيم المحبة والوحدة الوطنية.

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