بعد انتقادات حادة.. جوجل تصالح عشاق Pixel 11 Pro بتحديث طال انتظاره

أعلنت شركة "جوجل" عن تحديث جديد ومهم لهواتف "بيكسل 11 برو" (Pixel 11 Pro)، في محاولة لمصالحة مستخدميها بعد الانتقادات الواسعة لقلة وظائف ميزة الإضاءة الخلفية (HiLight).

وبدأ التحديث الأخير في إضافة دعم لتطبيقات المراسلة الشهيرة لتصبح هذه الميزة مفيدة وعملية في حياتك اليومية.

كيف تعمل ميزة الإضاءة الذكية؟

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني، فإن ميزة (HiLight) عبارة عن إضاءة ذكية تقع في ظهر الهاتف.

عندما تضع هاتفك على وجهه، تضيء هذه الخلفية لتنبهك بوجود مكالمة مهمة أو رسالة دون الحاجة لقلب الهاتف وفتح الشاشة.

في البداية، اقتصر عمل هذه الإضاءة على وظيفتين فقط: التنبيه عند استقبال مكالمة من جهات اتصالك المفضلة (VIP)، أو عند تفاعلك مع المساعد الذكي "جيميني".

وهو ما اعتبره أكثر من 60% من المستخدمين "ميزة استعراضية بلا فائدة حقيقية"، بحسب استطلاع رأي أجراه الموقع.

دعم واتساب ورسائل جوجل

ولكن مع التحديث الأمني والبرمجي لشهر نوفمبر، أضافت جوجل دعمًا لتطبيق "رسائل جوجل" (Google Messages).

والآن، أكدت مديرة المنتجات في الشركة رسمياً عبر منصة (X) أن الإضاءة ستعمل أيضاً مع تطبيق "واتساب" (WhatsApp).

الآن، إذا قمت بربط جهات اتصالك المفضلة بتطبيق واتساب، ووصلتك رسالة نصية من أحدهم، سيضيء ظهر الهاتف فوراً لتنبيهك.

وكانت هذه الميزة تدعم مكالمات واتساب الصوتية منذ اليوم الأول، لكن دعم الرسائل النصية هو الإضافة الجديدة التي ستسهل تواصلك مع من تهتم لأمرهم.

هل هناك المزيد من التطبيقات؟

ورغم هذه الإضافة الجيدة، يرى الخبراء أن جوجل لا يزال أمامها طريق طويل. فالمستخدم العادي يعتمد اليوم على تطبيقات أخرى كثيرة مثل تيليجرام، وإنستجرام، وسناب شات.

وحتى تضيف جوجل الدعم الرسمي لهذه التطبيقات، نصح التقرير باستخدام تطبيق خارجي يسمى (HiLight Studio) لتشغيل الإضاءة مع أغلب التطبيقات المثبتة على هاتفك.