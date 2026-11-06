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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| استراتيجية آبل الجديدة تحول غياب آيفون إلى مكسب ضخم.. ChatGPT يقترب من عرش جوجل في عالم البحث

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ما الذي يفعله هذا الزر الجديد في واتساب؟.. ميزة ذكية قد تفاجئ ملايين المستخدمين
 

يعمل تطبيق واتساب، على تطوير محرر الصور من خلال إضافة أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين توسيع الصور وتحويلها إلى تنسيق رأسي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، وذلك بلمسة واحدة، مع دعم استخدامها داخل المحادثات وتحديثات الحالة.


استراتيجية آبل تحول غياب آيفون إلى مكسب ضخم.. ما السر وراء مبيعاتها القياسية؟

كشفت شركة آبل، عن نتائجها المالية للربع الرابع من سنتها المالية 2026، المنتهي في 26 سبتمبر 2026، محققة أداء لافتا تجاوز التوقعات، بعدما سجلت إيرادات إجمالية بلغت 114.5 مليار دولار خلال الربع المنتهي في سبتمبر، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار القيود على إمدادات بعض المكونات.


مفاجأة من شاومي لملايين المستخدمين.. تحديث HyperOS 4 يصل إلى 33 جهازا خلال أيام

كشفت شركة شاومي، عن جدول زمني موسع لطرح تحديث HyperOS 4 المستقر، مؤكدة عزمها إتاحته لنحو 82 جهازا من هواتفها وأجهزتها اللوحية التابعة لعلاماتها التجارية Xiaomi وRedmi وPOCO، وذلك على ثلاث مراحل تبدأ اعتبارا من مطلع نوفمبر 2026 وتستمر حتى ديسمبر المقبل.

مليارات الاستفسارات و1.2 مليار مستخدم.. ChatGPT يقترب من عرش جوجل في عالم البحث

تواصل شركة OpenAI، توسيع حضورها في سوق الخدمات الرقمية، مع النمو المتسارع لاستخدام روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي لم يعد يقتصر دوره على الإجابة عن الأسئلة وإنجاز المهام المختلفة، بل أصبح وجهة متزايدة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات عبر الإنترنت، في تطور يضعه ضمن أبرز المنافسين لمحركات البحث التقليدية.

سناب شات يحصد 30 مليون مشترك مدفوع.. لكن مفاجأة غير سارة تهز أسهم الشركة

أعلنت شركة سناب Snap، المالكة لتطبيق سناب شات، تجاوز عدد المشتركين في خدماتها المدفوعة حاجز 30 مليون مشترك، وفقا لنتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، في مؤشر على استمرار نمو خدمات الاشتراك المدفوعة التي تسعى الشركة من خلالها إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل اعتمادها على الإعلانات.


هوس آيفون الجديد ينقلب إلى كارثة.. خسائر ضخمة تضرب تجار آبل

تحولت رهانات عدد من تجار الهواتف والمضاربين على هاتف آبل القابل للطي الأول آيفون ديو iPhone Duo، إلى خسائر مالية كبيرة، بعدما تراجعت أسعاره في سوق إعادة البيع بوتيرة أسرع بكثير من التوقعات، لتفشل خطط تحقيق أرباح ضخمة من خلال تخزين كميات كبيرة من الجهاز وبيعها بأسعار مرتفعة مع محدودية المعروض في بداية إطلاقه.


لا تنقر على شيء.. هاتفك قد يكون مخترقا بمجرد زيارة هذا الموقع

كشف تقرير أمني عن حملة إلكترونية تستهدف مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، يقف وراءها قراصنة يرجح الباحثون بدرجة عالية من الثقة ارتباطهم بجزء من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وذلك من خلال استغلال ثغرات أمنية سبق إصلاحها في أنظمة تشغيل الهواتف.

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