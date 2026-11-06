لا تنقر على شيء.. هاتفك قد يكون مخترقا بمجرد زيارة هذا الموقع

كشف تقرير أمني عن حملة إلكترونية تستهدف مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، يقف وراءها قراصنة يرجح الباحثون بدرجة عالية من الثقة ارتباطهم بجزء من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وذلك من خلال استغلال ثغرات أمنية سبق إصلاحها في أنظمة تشغيل الهواتف.

ووفقا للتقرير، اعتمد المهاجمون على إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي مواقع حقيقية، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى زيارتها، ومن ثم استغلال الثغرات الموجودة في أجهزتهم لاختراقها وسرقة بياناتهم.

وشملت المواقع المستهدفة موقعا مرتبطا بالاحتفال بمرور 250 عاما على توقيع إعلان الاستقلال الأمريكي، إلى جانب مواقع أخرى مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

ومن أبرز أساليب الهجوم تسجيل نطاق إلكتروني مزيف بعنوان america250[.]holiday، يحاكي الموقع الرسمي america250.org، مع عرض محتواه وإضافة شفرات برمجية خبيثة تسمح باستهداف الأجهزة التي تزوره.

استهداف الأجهزة دون تدخل المستخدم



وبحسب باحثين في شركة الأمن السيبراني Sekoia، استخدم المهاجمون شفرات JavaScript لجمع معلومات عن الأجهزة والمتصفحات التي تزور المواقع المستهدفة، قبل اختيار الثغرات المناسبة لتنفيذ الهجوم.

واعتمدت الحملة على ثلاث سلاسل من الهجمات المعروفة باسم Zero-Click، وهي تقنيات تتيح اختراق الأجهزة دون الحاجة إلى نقر المستخدم على روابط أو تنفيذ إجراءات إضافية.

واستهدفت الهجمات سرقة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفحات، وكلمات مرور شبكات Wi-Fi، إلى جانب بيانات أخرى مخزنة على الهواتف.

اختراق أندرويد

وفي واقعة أخرى، أنشأ القراصنة موقعا مزيفا بعنوان theowo[.]club، يحاكي الموقع الرسمي لفندق فاخر في لندن، والذي يقع بالقرب من مواقع بريطانية مهمة، من بينها وزارة الدفاع ومقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت.

ثغرات قديمة تهدد الهواتف غير المحدثة



وأشار التقرير إلى أن الهجمات اعتمدت على ثغرات من نوع N-day، وهي ثغرات أمنية سبق اكتشافها وإصلاحها من خلال تحديثات رسمية، لكنها تظل قابلة للاستغلال على الأجهزة التي لم تثبت التحديثات اللازمة.

ويعني ذلك أن الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل تظل معرضة للاختراق، حتى لو كانت الثغرات المستخدمة في الهجوم معروفة وتم إصدار حلول أمنية لها بالفعل.

وحذر التقرير من خطورة تأجيل تحديث الهواتف الذكية، مشددا على ضرورة تثبيت أحدث إصدارات أنظمة iOS وأندرويد والتحديثات الأمنية فور توفرها، لتقليل فرص استغلال الثغرات وسرقة البيانات.