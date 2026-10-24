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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد ثغرة PHP الخطيرة.. 5 أسرار لحماية كلمات مرورك وبياناتك من الاختراق

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
شيماء عبد المنعم

حذر باحثون في مجال الأمن السيبراني من مخاطر تهدد بيانات المستخدمين على الإنترنت، عقب الكشف عن ثغرتين أمنيتين خطيرتين في البنية التحتية للغة البرمجة مفتوحة المصدر PHP، التي تستخدم في نحو 70% من مواقع الإنترنت حول العالم، وفقا لما أعلنته شركة OpenAI يوم الأربعاء الماضي.

ورغم أن الثغرتين تؤثران بشكل أساسي على مالكي المواقع الإلكترونية والقائمين على تشغيلها، فإنهما قد تتيحان للقراصنة الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين، خاصة إذا لم تحدث الشركات المشغلة أنظمتها لمعالجة الثغرات الأمنية.

وقال تشانجبينج تشاو، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة “باينانس”، في منشور على منصة إكس: “توخوا الحذر الشديد عند زيارة أي موقع إلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأوضحت OpenAI أن باحثين استخدموا نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في اكتشاف ثغرتين وصفتاهما بأنهما خطيرتان للغاية في البنية التحتية للغة PHP، التي تعتمد عليها مواقع إلكترونية كثيرة حول العالم.

وتكمن خطورة هذه الثغرات في إمكانية استغلالها للوصول إلى بيانات حساسة مخزنة على أنظمة المواقع المتأثرة، فعلى سبيل المثال، قد تحتفظ مواقع التجارة الإلكترونية ببيانات المتسوقين الشخصية داخل أنظمة تعتمد على PHP، ما يجعل هذه المعلومات عرضة للاختراق إذا لم يقم مزود الخدمة بتثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.

من جانبها، حذرت وكالة الأمن القومي الأمريكية من أن القراصنة الذين يستغلون إحدى الثغرات المكتشفة قد يتمكنون من سرقة بيانات حساسة، وتعطيل الخدمات، أو التوغل داخل الشبكات الإلكترونية المستهدفة.

وقالت مادلين لورانس، الشريكة المؤسسة لمنصة "أيكيدو سيكيوريتي" المتخصصة في أمن التطبيقات، لموقع “بيزنس إنسايدر”، إن اعتماد الأفراد على هذه الأنظمة يمتد إلى جوانب كثيرة من حياتهم اليومية، حتى إن لم يكونوا يعملون في تطوير البرمجيات أو يديرون شركات تقنية.

وأضافت أن الأنظمة المتأثرة قد تكون عرضة لمخاطر كبيرة، مشيرة إلى أن منصة “كلاود فلير” للأمن السيبراني رصدت ملايين المحاولات لاستغلال الثغرة خلال يوم واحد من الإعلان عنها.

وبالنسبة إلى مالكي المواقع الإلكترونية، أصدرت PHP تحديثات أمنية قالت إنها تساعد على حماية المواقع من هجمات القراصنة، كما نشرت تعليمات تثبيت هذه التحديثات على صفحتها الرئيسية.

PHP

توصيات لحماية البيانات الشخصية


وفيما يتعلق بالمستخدمين، أوصى باحثون في الأمن السيبراني باتباع مجموعة من الإجراءات للحد من مخاطر الاختراق، أبرزها:

- تجنب إعادة استخدام كلمات المرور: استخدام كلمة مرور مختلفة لكل حساب، والاستعانة بمدير كلمات مرور موثوق.
 

- متابعة التنبيهات الأمنية: الاطلاع على التحذيرات والإشعارات التي تصدرها البنوك بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.
 

- تفعيل المصادقة الثنائية: تطبيقها على الأجهزة والحسابات، خصوصا البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية ومدير كلمات المرور.
 

- الحذر من رسائل الاحتيال: توقع زيادة رسائل التصيد الإلكتروني ومحاولات الاحتيال المقنعة في حال تسرب البيانات الشخصية.
 

- تفعيل التحديثات التلقائية: التأكد من تحديث البرامج وأنظمة التشغيل باستمرار، مع إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر أسبوعيا.

ثغرات أمنية ثغرة PHP الأمن السيبراني مواقع الإنترنت

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