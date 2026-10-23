خطر يهدد ملايين المواقع حول العالم.. القصة الكاملة لأزمة ثغرات PHP في 5 نقاط

أثارت ثغرات أمنية في لغة البرمجة PHP، المستخدمة على نطاق واسع في تطوير المواقع الإلكترونية، حالة من الاستنفار لدى شركات ومؤسسات حكومية حول العالم، بعدما حذر باحثون أمنيون من محاولات لاستغلال هذه الثغرات، فيما اضطرت بعض المواقع إلى التوقف مؤقتا لتثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.

وتسلط الأزمة الضوء على مخاطر الاعتماد الواسع على تقنيات برمجية مشتركة لتشغيل الإنترنت، إذ يمكن لثغرة واحدة في لغة برمجة مستخدمة على نطاق واسع أن تهدد عددا كبيرا من المواقع والخدمات الرقمية، بما في ذلك منصات نشر المحتوى والمواقع التابعة للشركات والمؤسسات العامة.

وفيما يلي 5 معلومات أساسية لفهم أزمة ثغرات PHP، وكيفية تأثيرها في أمن المواقع الإلكترونية.

1. ما لغة PHP ولماذا تستخدم في ملايين المواقع؟

عندما يفتح المستخدم موقعا إلكترونيا، تجري خلف الكواليس عمليات متعددة قبل ظهور الصفحة على الشاشة، وتعد PHP إحدى لغات البرمجة التي تساعد المواقع على تنفيذ هذه العمليات، بما يشمل معالجة الطلبات والتعامل مع قواعد البيانات.

ورغم إطلاقها قبل أكثر من 30 عاما، لا تزال PHP عنصرا أساسيا في البنية التقنية لعدد كبير من المواقع الإلكترونية، إذ تعتمد عليها منصات شهيرة مثل WordPress، المستخدمة في نشر المحتوى وإدارة المواقع، وDrupal، التي توفر أدوات لبناء المواقع الإلكترونية.

PHP

وتشير تقديرات إلى أن PHP تستخدم في نحو 70% من المواقع الإلكترونية، ما يجعل أي خلل أمني فيها مصدر قلق واسع النطاق، نظرا إلى تنوع المواقع التي تعتمد عليها، من مواقع الشركات إلى الخدمات التابعة للمؤسسات العامة.

2. ما طبيعة الثغرات الأمنية في PHP؟

تتعلق المشكلة بكيفية تعامل PHP مع ذاكرة الكمبيوتر والأخطاء البرمجية، وهما جانبان أساسيان في تشغيل المواقع الإلكترونية، ما يزيد من خطورة الثغرات المكتشفة.

ووفقا لوكالة الأمن القومي الأمريكية، قد يتمكن المهاجم من إرسال طلب معد خصيصا لاستغلال هذه الثغرات والتدخل في طريقة تعامل النظام مع الذاكرة، وهو ما قد يفتح الطريق أمام الوصول إلى ملفات الخادم أو قواعد البيانات.

والخادم هو النظام الذي يخزن بيانات الموقع الإلكتروني ويساعد على تقديم محتواه للزوار، وإذا تمكن المهاجم من الوصول إليه، فقد تتجاوز الأضرار مجرد تعطل الموقع أو ظهور رسائل خطأ، لتشمل تعريض المعلومات المخزنة وأجزاء أخرى من النظام للخطر، بحسب طبيعة الثغرة والظروف المحيطة بالهجوم.

وأطلقت شركة الأمن السيبراني Hadrian اسم PHP2Shell على تقنية الاستغلال المرتبطة بهذه الأزمة، وحذر باحثون أمنيون من استهداف الثغرات بالفعل، ما يجعلها تهديدا قائما يتطلب إجراءات عاجلة، وليس مجرد مخاطر محتملة في المستقبل.

3. لماذا تمتد الأزمة إلى ما هو أبعد من المواقع الفردية؟

تعد الشعبية الواسعة للغة PHP أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل احتواء آثار الثغرات أمرا معقدا، فوجود خلل في برنامج يستخدمه عدد محدود من المواقع يترك أثرا محدودا نسبيا، بينما يمكن لثغرة في لغة تعتمد عليها نسبة كبيرة من مواقع الإنترنت أن تتحول إلى مشكلة واسعة النطاق.

وأوضحت مؤسسة PHP Foundation، المسؤولة عن دعم تطوير اللغة، أن المكونات المتأثرة مرتبطة بعمق بآلية عمل PHP، ما يجعل تعديلها دون التأثير في المواقع الحالية أو الأداء أو الإضافات التي طورها مبرمجون آخرون أمرا غير بسيط.

ولهذا، يتعين على مشغلي المواقع تحديد إصدارات PHP المستخدمة لديهم، والتحقق مما إذا كانت متأثرة بالثغرات، ثم تثبيت الإصلاحات المناسبة.

وتزداد صعوبة المهمة لدى المؤسسات الكبرى التي تدير مواقع وخدمات متعددة، خصوصا إذا لم تكن لديها صورة كاملة عن جميع الأنظمة التي تستخدم PHP ضمن بنيتها التقنية.

PHP

4. الذكاء الاصطناعي ساعد في اكتشاف الثغرات.. لكنه قد يخدم المخترقين أيضا:

تكشف الأزمة عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، إذ تستطيع النماذج المتقدمة تحليل كميات كبيرة من الشيفرات البرمجية والمساعدة في اكتشاف نقاط الضعف التي قد يصعب رصدها بالفحوص التقليدية أو تستغرق وقتا طويلا لاكتشافها.

وقالت مؤسسة PHP Foundation إنها استعانت بنموذج متقدم للذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك لفحص الشيفرة البرمجية للغة PHP، كما أدرجت اللغة ضمن برنامج Patch the Planet التابع لشركة OpenAI، حيث اكتشفت الثغرات في توقيت متقارب مع اكتشاف الباحث المستقل Ryan A لها في منتصف أغسطس.

وكان من المقرر الكشف عن الثغرات علنا في 22 أكتوبر، لإتاحة الوقت أمام المؤسسات للاستعداد وتثبيت التحديثات، لكن المؤسسة قررت تقديم موعد الإعلان بعدما بدأت معلومات عن الثغرات بالظهور في المنتديات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت أيضا مؤشرات على احتمال حصول مهاجمين على معلومات بشأن الثغرات قبل الإعلان الرسمي، فقد أفادت Amazon Threat Intelligence برصد محاولة استغلال قبل الكشف العلني بأربعة أيام، كما عثرت على شيفرات إثبات المفهوم PoC التي توضح كيفية استغلال الثغرات قبل موعد الإعلان المقرر.

ومع ذلك، لا تتوافر معلومات تحسم الطريقة التي حصل بها المهاجم الذي حاول الاستغلال المبكر على تفاصيل الثغرة.

وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المطورين على اكتشاف العيوب وإصلاحها بسرعة أكبر، فإنه قد يمنح الجهات الخبيثة أيضا أدوات إضافية للعثور على نقاط الضعف، ما يزيد من حدة السباق بين المدافعين عن الأنظمة والمهاجمين.

5. التحديثات الأمنية متاحة.. لكن سرعة تثبيتها عامل حاسم:

أصدرت مؤسسة PHP Foundation إصلاحات أمنية لمعالجة الثغرات، واضطرت بعض المؤسسات إلى إيقاف مواقعها مؤقتا لتثبيت التحديثات المطلوبة. وعادت بعض الخدمات إلى العمل بعد تحديث أنظمتها.

لكن إصدار التصحيحات لا يعني أن جميع المواقع المتأثرة أصبحت آمنة تلقائيا، إذ يتعين على المؤسسات حصر جميع نسخ PHP التي تستخدمها، وتحديد الإصدارات التي تحتاج إلى تحديث، ثم التأكد من تطبيق الإصلاحات عليها بالكامل.

وقد يكون إيقاف الخدمة المتأثرة مؤقتا ضروريا إذا تعذر تأمينها على الفور، لتقليل احتمالات استغلالها.

وحذر خبراء من أن المواقع التي لا تزال متاحة للزوار قد تظل عرضة للهجمات إذا لم يبادر مشغلوها إلى تثبيت الإصلاحات، مؤكدين أن استمرار الموقع في العمل لا يعني بالضرورة أنه آمن.

كما أعادت الأزمة تسليط الضوء على الموارد المتاحة للفرق المسؤولة عن صيانة البرمجيات الأساسية التي يعتمد عليها الإنترنت، إذ تضم مؤسسة PHP Foundation نحو 13 مهندسا يعملون بدوام كامل أو جزئي، وتعتمد في دعم أعمالها على المساهمات المالية.

وتوضح هذه الأزمة أن أمن الإنترنت لا يعتمد فقط على اكتشاف الثغرات وإصدار التصحيحات، بل يتطلب أيضا توفير الموارد اللازمة لصيانة البرمجيات، وضمان وصول التحديثات إلى جميع الأنظمة المتأثرة في أسرع وقت ممكن.