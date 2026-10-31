اختراق بينانس يهز عالم العملات الرقمية.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليار دولار ؟

تعرضت منصة بينانس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، لهجوم إلكتروني ضخم أسفر عن سرقة أصول رقمية تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة حتى الآن، وسط تحركات مكثفة لتعقب الأموال المسروقة وتجميد جزء كبير منها.

وكشفت المنصة، إلى جانب تحليلات شركات متخصصة في تتبع معاملات البلوك تشين، أن المهاجمين تمكنوا من سحب العملات الرقمية من محافظ تستخدمها منصة "بينانس" لمعالجة المعاملات، مستغلين اختراقا طال البنية التقنية المسؤولة عن اعتماد وتفويض عمليات تحويل الأموال.

كيف تمكن القراصنة من سرقة 6.3 مليار دولار؟



أوضحت "بينانس" في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أنها اعتقدت في البداية أن الهجوم مرتبط باختراق جهاز كمبيوتر محمول، إلا أن التحقيقات اللاحقة كشفت عن وجود نقاط اختراق إضافية، دون تقديم تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الثغرات التي استغلها المهاجمون.

وبحسب شركة TRM Labs الأمريكية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين، تمكن المهاجمون من اختراق البنية التقنية المسؤولة عن توقيع المعاملات واعتمادها، ما أتاح لهم إصدار تعليمات أدت إلى إفراغ المحافظ الرقمية المستهدفة من أصولها.

وأظهرت سجلات معاملات البلوك تشين أن الجزء الأكبر من عملية السرقة نفذ خلال نحو 20 دقيقة فقط، وبعد الاستيلاء على الأموال، سارع المهاجمون إلى نقل الأصول المسروقة إلى وجهات مختلفة، في محاولة لتجنب تعقبها أو تجميدها بواسطة الجهات المعنية، إلا أن شركات إصدار العملات المستقرة تمكنت من تجميد جزء كبير منها.

وتتميز بعض العملات الرقمية المستقرة، مثل USDT التابعة لشركة Tether وUSDC التابعة لشركة Circle، بإمكانية تجميد أرصدتها عن بعد من جانب الجهات المصدرة لها.

وفي تعليق على طبيعة الاختراق، قال جوشوا تشو، المحامي المتخصص في قضايا العملات المشفرة بهونج كونج، إن المهاجمين ربما لم يتمكنوا من سرقة مفتاح الخزينة الرقمية نفسه، وإنما نجحوا في السيطرة على النظام المسؤول عن إصدار أوامر تحويل الأموال.

اختراق منصة بينانس

هل تقف مجموعة قرصنة كورية شمالية وراء الهجوم؟

أثارت طبيعة الهجوم شكوكا بشأن احتمال تورط مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، بعدما رصدت عدة شركات أمريكية متخصصة في تحليل البلوك تشين أوجه تشابه بين الاختراق الأخير وعمليات سابقة نسبت إلى قراصنة كوريين شماليين.

وقالت شركة TRM Labs إن الهجوم يحمل خصائص مشابهة للاختراق الذي تعرضت له منصة Bybit العام الماضي، والذي نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مسؤوليته إلى قراصنة من كوريا الشمالية.

وأضافت الشركة أنها تتمتع بدرجة عالية من الثقة بأن المجموعة نفسها تقف وراء سرقة "بينانس".

من جانبها، أكدت شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل معاملات العملات المشفرة أن الأموال المسروقة في هجوم استهدف منصة Bitget خلال الشهر الماضي يجري خلطها مع عائدات الاختراق الأخير لمنصة "بينانس".

وفي المقابل، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ"بينانس"، إن التحقيقات لم تحدد هوية المهاجمين حتى الآن، بينما لم يصدر تعليق فوري من البعثة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في جنيف أو سفارتها في الصين بشأن الاتهامات المتداولة.

أين ذهبت الأموال المسروقة؟ تجميد مليارات الدولارات

تشير التحليلات الأولية إلى أن نحو نصف الأصول المسروقة كان في صورة عملات مستقرة، تمكنت الجهات المصدرة لها من تجميدها، ومن بينها Tether وCircle وRipple، بالإضافة إلى شركة World Liberty Financial المرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا يعني تجميد هذه العملات بالضرورة إعادتها تلقائيا إلى منصة "بينانس"، لكنه يحد بصورة كبيرة من قدرة المهاجمين على استخدامها أو تحويلها إلى أموال قابلة للتداول.

وذكرت TRM Labs أن بعض الأصول المسروقة استخدمت بالفعل كضمانات للحصول على قروض بعملة إيثيريوم، بينما قدرت قيمة الأصول من بيتكوين وإيثيريوم التي يصعب تجميدها بنحو 2.4 مليار دولار.

وأوضح باتريك تان، المستشار القانوني العام لشركة ChainArgos المتخصصة في استخبارات البلوك تشين، أن عملتي بيتكوين وإيثيريوم لا تصدرهما جهة مركزية واحدة، وبالتالي لا توجد جهة قادرة على تجميد أرصدتهما بصورة مباشرة.

وأضاف أن استعادة السيطرة على هذه الأصول تتطلب تعاون منصات تداول أو وسطاء قادرين على تجميد الأموال عند وصولها إليهم، أو تدخل جهات إنفاذ القانون للحصول على مفاتيح الوصول الخاصة بها.

ويرجح خبراء أن يحاول المهاجمون إخفاء مسار الأموال المسروقة من خلال نقلها عبر أصول رقمية وعناوين متعددة، بما يصعب عمليات التتبع والتحقيق.

وفي هذا السياق، أوضح برناردو بريتس، الرئيس التنفيذي لشركة Trace Finance المتخصصة في البنية التحتية للعملات المستقرة، أن الساعات الأولى بعد الاختراق تمثل الفترة الأكثر أهمية بالنسبة للمهاجمين لمحاولة نقل الأموال، إذ تتراجع فرص نجاحهم في تحويل الأصول المسروقة مع مرور الوقت وزيادة عمليات الرصد والتجميد.

من جانبها، كشفت Chainalysis عن رصد أنماط غير معتادة في حركة الأموال المرتبطة بالاختراق، مشيرة إلى وجود آلاف المعاملات خلال فترة زمنية قصيرة، بما يعكس استخدام المهاجمين عمليات آلية لمحاولة إخفاء مسار الأصول وتعقيد جهود تعقبها.

"بينانس" تتعهد بتعويض المستخدمين



في مواجهة تداعيات الاختراق، أكدت "بينانس" أن خسائر العملاء ستتم تغطيتها من خلال صندوق الأصول الآمن المخصص لحماية المستخدمين، المعروف باسم SAFU، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.

ويبلغ حجم الصندوق نحو مليار دولار، ويحتفظ باحتياطي من عملة بيتكوين لاستخدامه في حماية العملاء والتعامل مع الحوادث الأمنية الكبرى.

وقال ريتشارد تنغ إن الشركة ستتحمل مسؤولية تغطية الخسائر من خلال الصندوق ومواردها المالية، في محاولة لاحتواء تداعيات الحادث والحفاظ علىثقة المستخدمين.

أكبر تهديد جديد لقطاع العملات المشفرة؟



يأتي اختراق "بينانس" في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية سلسلة من الهجمات الإلكترونية الكبرى، إذ تشير بيانات TRM Labs إلى أن القراصنة سرقوا عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليار دولار خلال العام الماضي، عبر ما يقرب من 150 حادثة اختراق منفصلة.

ولم تقتصر تداعيات الهجوم على منصة "بينانس"، بل امتدت إلى سوق العملات الرقمية بالكامل، حيث شهدت العملات المشفرة تراجعات خلال تعاملات يوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة، في مؤشر على اتجاه بعض المستثمرين إلى سحب أموالهم من سوق الأصول الرقمية.