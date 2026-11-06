سناب شات يحصد 30 مليون مشترك مدفوع.. ومفاجأة غير سارة تهز أسهم الشركة

أعلنت شركة سناب Snap، المالكة لتطبيق سناب شات، تجاوز عدد المشتركين في خدماتها المدفوعة حاجز 30 مليون مشترك، وفقا لنتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، في مؤشر على استمرار نمو خدمات الاشتراك المدفوعة التي تسعى الشركة من خلالها إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل اعتمادها على الإعلانات.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 5 ملايين مشترك مقارنة بشهر فبراير الماضي، عندما أعلنت الشركة وصول قاعدة مشتركي سناب شات بلس Snapchat+ إلى 25 مليونا.

Snapchat+ يجذب أكثر من 30 مليون مشترك مدفوع



أطلقت سناب خدمة Snapchat+ عام 2022، لتمنح المستخدمين المشتركين إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية والخصائص الجديدة قبل إتاحتها لبقية المستخدمين، مقابل اشتراك شهري يبلغ 3.99 دولار.

ومع نجاح الخدمة، وسعت الشركة باقاتها المدفوعة من خلال تقديم مستويات اشتراك إضافية تستهدف المستخدمين الراغبين في الحصول على تجارب أكثر تقدمًا.

وتشمل هذه الباقات خدمة Lens+، التي تبلغ تكلفتها 8.99 دولار شهريا، وتوفر عدسات حصرية وتجارب واقع معزز إضافية، إلى جانب باقة Snapchat+ Platinum بسعر 15.99 دولار شهريا، التي تتيح تجربة استخدام خالية من الإعلانات.

سناب شات

الذكاء الاصطناعي يعزز الإقبال على خدمات سناب المدفوعة



جاء الإعلان عن تجاوز حاجز 30 مليون مشترك بعد نحو عام من الجدل الذي أثارته الشركة بشأن سياسة التخزين المجاني لميزة Memories، إذ أعلنت سابقا وضع حدود على مساحة التخزين المجانية، مع مطالبة المستخدمين بالاشتراك مقابل 1.99 دولار شهريا للحصول على مساحة إضافية، أو الاشتراك في Snapchat+ للحفاظ على ذكرياتهم المخزنة.

وقال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة Snap، في رسالة إلى المستثمرين، إن عدد المشتركين المدفوعين تجاوز 30 مليونا عبر خدمات Snapchat+ وتخزين Memories وLens+.

وأضاف أن الميزات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ساعدت خدمة Lens+ على تجاوز توقعات الشركة، موضحا أن التجارب الإبداعية الجديدة يمكن أن تسهم في زيادة الطلب على المنتجات المدفوعة.

وأشار شبيجل إلى أن المشتركين المدفوعين لا يزالون يمثلون نسبة محدودة من إجمالي مجتمع مستخدمي سناب شات الشهري، وهو ما يمنح الشركة فرصا إضافية للنمو من خلال توسيع قاعدة الاشتراكات وتقديم تجارب ومزايا مدفوعة جديدة.

أسهم سناب تتراجع 12% رغم نمو الاشتراكات



على الرغم من تحقيق الشركة هذا الإنجاز في قطاع الاشتراكات، لم تكن نتائجها المالية الإجمالية محل ترحيب مماثل في الأسواق، إذ تراجعت أسهم سناب بنحو 12% عقب إعلان النتائج، بعدما جاءت إيرادات الإعلانات ومعدلات نمو المستخدمين دون توقعات المحللين.

وكشفت الشركة عن وصول عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 495 مليون مستخدم خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 493 مليونا في الربع السابق، إلا أن هذا الرقم جاء أقل من تقديرات المحللين التي بلغت 499 مليون مستخدم.

وفي رسالتها إلى المستثمرين، أوضحت سناب أن مستوى التفاعل اليومي ظل تاريخيا مستقرا كنسبة من إجمالي التفاعل الشهري، لكنها لا تستهدف زيادة الاستخدام اليومي على حساب القيمة طويلة الأجل التي تقدمها للمستخدمين.

وأكدت الشركة أن التركيز على المدى الطويل يساعدها على مواءمة مؤشرات الأداء مع قرارات تطوير المنتجات وتعزيز الأمان، بما يسهم في بناء علاقات أكثر استدامة مع المستخدمين وتوسيع قاعدة الجمهور.