صدمة لمستخدمي "جوجل بيكسل".. تحديث نوفمبر يعطل الكاميرات ويضرب الشاشات

فوجئ العديد من أصحاب هواتف "جوجل بيكسل" (Google Pixel) بمشاكل تقنية مزعجة بعد تثبيت التحديث الأخير، حيث تسبب التحديث البرمجي لشهر نوفمبر الجاري في تعطيل الكاميرات وظهور أعطال مفاجئة بالشاشات.

شاشة سوداء وتوقف تام

وبحسب تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" (Notebookcheck) التقني، بدأت الشكاوى في الانتشار بقوة خلال الساعات الماضية.

وأكد مستخدمون أن كاميرات هواتفهم تعطلت بالكامل وأصبحت غير قابلة للاستخدام.

وأشار أحد مالكي هاتف (Pixel 11 Pro XL) الحديث إلى توقف الكاميرتين الأمامية والخلفية تماماً.

وتفاجأ بظهور شاشة سوداء فقط عند محاولة التصوير. وامتد العطل المزعج ليشمل أي تطبيقات خارجية أخرى تعتمد على فتح كاميرا الهاتف.

فوضى في وضع الكمبيوتر

ولم تقتصر الأعطال على الكاميرا، بل ضربت أيضاً خاصية "وضع سطح المكتب" (Desktop mode).

وهي ميزة ذكية تتيح توصيل الهاتف بشاشة خارجية ليتم استخدامه كجهاز كمبيوتر مكتبي.

واشتكى البعض من انقطاع الصوت عن الشاشة الخارجية، ليخرج بدلاً منها عبر سماعات الهاتف الصغير.

كما تعطلت أزرار اختصارات لوحة المفاتيح بمجرد انطفاء شاشة الهاتف لترشيد الطاقة.

وطالت المشاكل أيضاً هاتف جوجل القابل للطي (Pixel 9 Pro Fold)، فقد تداخلت الإشعارات بشكل فوضوي مع ميزة "الشاشة دائمة التشغيل"، وهي الخاصية التي تعرض الوقت باستمرار.

كما لاحظ البعض بقاء الشاشة الداخلية سوداء ولا تستجيب بعد فرد الهاتف.

محاولات يائسة للإصلاح

وللتغلب على هذه الأزمة، اضطر بعض المستخدمين لإجراء "إعادة ضبط المصنع". وهي عملية قاسية تمسح كافة بيانات الهاتف المحفوظة وتُعيده لحالته الأولى كأنه جديد.

بينما نجح آخرون في استعادة الكاميرا عبر إغلاق الهاتف تماماً لمدة خمس دقائق متواصلة ثم إعادة تشغيله.

وأوضح التقرير أن هذه المحاولات غير مضمونة ولا تنجح مع الجميع، بينما لا يزال العدد الإجمالي للأجهزة المتضررة غير معروف حتى الآن.