تقدم بيستون الصينية سيارة ميني EV عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، التي تعتمد على تصميم الهاتشباك، ويأتي هذا الطراز بحزمة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

محرك كهربائي واحد بقوة 27 حصانًا

تتحرك بيستون ميني EV من خلال محرك كهربائي واحد ينتج قوة إجمالية تبلغ 27 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 85 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية.

بيستون ميني EV

أداء ومدى بيستون ميني EV

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتستمد منظومة التشغيل طاقتها من بطارية بسعة 13.9 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 170 كيلومترًا وفق دورة CLTC الصينية، وتعتمد السيارة على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم.

تدعم بيستون ميني EV الشحن بالتيار المتردد AC، وتستغرق عملية شحن البطارية من صفر إلى 100% نحو 6 ساعات و30 دقيقة، بينما تحتاج عملية الشحن السريع بالتيار المستمر DC من 30 إلى 80% إلى حوالي 30 دقيقة.

بيستون ميني EV

أبعاد بيستون ميني EV

تعتمد السيارة بيستون ميني EV على هيكل هاتشباك صغير، يبلغ طوله 3000 مم، وعرضه 1510 مم، وارتفاعه 1630 مم، مع قاعدة عجلات بطول 1953 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 160 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 715 كجم، وتوفر بيستون ميني EV مساحة خلفية تبلغ 81 لترًا.

بيستون ميني EV

تجهيزات بيستون ميني EV

تأتي المقصورة الداخلية بتجهيزات تتناسب مع الفئة التي تنتمي إليها السيارة، حيث تعتمد المقاعد على إمكانية الضبط اليدوي لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي، وتضم لوحة القيادة شاشة للمعلومات والترفيه مقاس 7 بوصات.

بيستون ميني EV

وتوفر السيارة الاتصال عبر تقنية Bluetooth، بما يسمح بربط الهواتف المحمولة وتشغيل المحتوى الصوتي، كما تعتمد السيارة على نظام تكييف هواء يدوي، وبنظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD.