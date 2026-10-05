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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

واقعة «تلاميذ الماسورة» في أزهر دمنهور.. كابل كهرباء يثير مخاوف أولياء الأمور

طلاب احد المعاهد الأزهريّة بدمنهور
طلاب احد المعاهد الأزهريّة بدمنهور
سارة عبد الله

حالة من القلق انتابت أولياء أمور تلاميذ أحد المعاهد الأزهرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد اكتشاف وجود كابل كهرباء داخل ماسورة بالقرب من المعهد، وسط مطالبات بسرعة التعامل مع مصدر الخطر حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضح أولياء الأمور، أن وجود الماسورة والكابل في مكان قريب من حركة التلاميذ أثار مخاوفهم، خاصة مع تكرار وقائع تعرض أطفال للخطر بسبب ماسورة أو كابلات مكشوفة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.

أولياء الأمور يستغيثون

ووجه أولياء الأمور استغاثات إلى المسؤولين بمحافظة البحيرة والجهات المختصة، مطالبين بسرعة فحص الكابل والتأكد من تأمينه، ومنع اقتراب الطلاب منه، خاصة خلال دخولهم وخروجهم من المعهد.

استجابة المحافظة لمطالب الأهالي

وفي استجابة لمطالب أولياء الأمور، تحركت الجهات المعنية للعمل على تأمين موقع الماسورة والكابل، من خلال إنشاء سور حول المنطقة لمنع وصول التلاميذ إليها، والحد من أي مخاطر محتملة.

وأكدت الاستجابة على أهمية التعامل السريع مع مثل هذه الشكاوى، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقع تعليمية يرتادها الأطفال يوميًا، حفاظًا على سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

دمنهور بمحافظة البحيرة المعاهد الأزهرية أولياء أمور كابل كهرباء

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