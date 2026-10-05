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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيران تشتعل في محول كهرباء خلف مسجد بسوهاج.. والحماية المدنية تسيطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

اندلع حريق مفاجئ داخل محول كهرباء بشارع المشتل، خلف مسجد بلال بن رباح، بنطاق حي غرب محافظة سوهاج، وسط تحرك سريع لقوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

حريق محول كهرباء في حي غرب سوهاج

وتلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل محول كهرباء بشارع المشتل خلف مسجد بلال بن رباح، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث بدأت أعمال التعامل مع الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والعقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين أو أفراد الحماية المدنية، فيما تم تأمين محيط موقع الحريق والتعامل مع الموقف.

وعقب السيطرة على النيران، تم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، والتعامل مع المحول المتضرر، والتأكد من سلامة مكونات الشبكة بالمنطقة.

كما بدأت الجهات المختصة في فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، إلى جانب حصر التلفيات التي لحقت بالمحول، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة آثار الحريق والتأكد من عدم وجود أي مخاطر بمحيط موقع البلاغ، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق نيران

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