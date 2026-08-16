لن تفوتك محادثات الجروبات.. واتساب يطلق ميزة طال انتظارها

أطلق تطبيق واتساب، أخيرا إحدى أكثر الميزات التي طالب بها المستخدمون، وهي سجل رسائل المجموعات، في خطوة من شأنها تسهيل متابعة المحادثات التي فاتت المستخدمين داخل المجموعات.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي أندرويد وآيفون الاطلاع على الرسائل السابقة في مجموعات الدردشة التي انضموا إليها، بدلا من اقتصار ظهور الرسائل على تلك التي أرسلت بعد انضمامهم.

ما هي ميزة سجل رسائل المجموعات في واتساب؟

في السابق، كان المستخدم الذي ينضم إلى مجموعة على واتساب يبدأ برؤية الرسائل الجديدة فقط، دون إمكانية الاطلاع على ما دار في المحادثة قبل انضمامه، أما مع ميزة سجل رسائل المجموعات، فأصبح بإمكان الأعضاء الجدد:

- الاطلاع على الرسائل التي أرسلت قبل انضمامهم.

- متابعة الإعلانات والمناقشات المهمة التي فاتتهم.

- فهم سياق المحادثات وتقليل الالتباس، خصوصا في المجموعات النشطة والكبيرة.

وتبرز أهمية الميزة بشكل خاص في مجموعات العمل والدراسة والمحادثات المرتبطة بالفعاليات والمناسبات.

كيف تعمل الميزة على أندرويد وآيفون؟

عند تفعيل الميزة من جانب واتساب، سيتمكن الأعضاء الجدد من الوصول إلى جزء من سجل المحادثات السابقة تلقائيا، دون الحاجة إلى إجراء إعدادات يدوية معقدة، فيما تظهر الرسائل ضمن التسلسل المعتاد للمحادثة.

وتطرح الميزة تدريجيا، لذلك قد يختلف موعد وصولها من مستخدم إلى آخر بحسب المنطقة وإصدار التطبيق.

لماذا تعد هذه الميزة مهمة؟

تعد مجموعات الدردشة من أبرز استخدامات واتساب، خاصة في الدول التي يعتمد فيها المستخدمون على التطبيق بشكل واسع للتواصل اليومي.

ومن المتوقع أن تساعد الميزة الجديدة في تحسين تجربة استخدام المجموعات الكبيرة، وتقليل الأسئلة المتكررة الناتجة عن عدم معرفة ما حدث قبل الانضمام، إلى جانب تعزيز قدرة واتساب على منافسة تطبيقات المراسلة الأخرى.

كما تجعل الميزة تجربة الانضمام إلى المجموعات أكثر توافقا مع توقعات المستخدمين الحديثة.

متى تصل إليك الميزة؟

يعتمد طرح الميزة على تحديث من جانب خوادم واتساب، وهو ما يعني أن بعض المستخدمين قد يحصلون عليها دون الحاجة إلى تحديث التطبيق يدويا.

وقد يستغرق وصولها إلى جميع المستخدمين عدة أسابيع، بينما يساعد إبقاء واتساب محدثا على زيادة فرص الحصول عليها مبكرا.