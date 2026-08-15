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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة جديدة تتيح تخصيص ردود الفعل بالإيموجي

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

تعد ردود الفعل باستخدام الإيموجي من أبرز الميزات التي يوفرها تطبيق واتساب، إذ تتيح للمستخدم الرد سريعا على الرسائل عبر الضغط المطول واختيار الرمز المناسب، من دون الحاجة إلى كتابة رد كامل.

لكن أحد أبرز القيود التي واجهها مستخدمو واتساب طوال الفترة الماضية هو عدم إمكانية تخصيص قائمة الإيموجي المخصصة للردود السريعة، حيث كان عليهم الاكتفاء بالرموز التي يحددها التطبيق. ويبدو أن هذا الأمر قد يتغير قريبا مع تحديث مستقبلي.

واتساب يختبر قائمة ردود فعل قابلة للتخصيص

بدأ واتساب الشهر الماضي اختبار قائمة مخصصة لردود الفعل على أجهزة أندرويد، ولا تزال الاختبارات مستمرة، ووفقا لموقع WABetaInfo، ظهرت الميزة نفسها الآن في الإصدار التجريبي من واتساب لأجهزة آيفون، وتحديدا الإصدار 26.32.10.16 المتاح عبر منصة TestFlight.

وتضم قائمة ردود الفعل السريعة حاليا ستة رموز أساسية هي: الإعجاب، والقلب الأحمر، والضحك، والدهشة، والبكاء، والأيدي المطوي، يليها عدد من الرموز التي يستخدمها المستخدم بكثرة، بالإضافة إلى زر (+)، الذي يتيح الوصول إلى المزيد من الإيموجي.

وبما أن الهدف الأساسي من ردود الفعل هو السرعة، فإن إمكانية اختيار الرموز الأكثر استخداما قد تجعل هذه الميزة أكثر عملية وفائدة.

قائمة ردود الفعل السريعة

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

بحسب الاختبارات الحالية، سيتمكن المستخدم بعد طرح الميزة رسميا من التوجه إلى إعدادات واتساب واستبدال أي من الإيموجي الستة الافتراضية بالرموز التي يفضل استخدامها.

وتُظهر لقطة شاشة نشرها WABetaInfo إمكانية تخصيص القائمة بالكامل، مع حرية تغيير عدد الرموز التي يريدها المستخدم. كما سيكون من السهل إعادة القائمة إلى إعداداتها الأصلية في حال رغب المستخدم في ذلك.

 

الميزة قد تكون حصرية لمشتركي واتساب بلس

لكن هناك جانب قد لا يروق لجميع المستخدمين؛ إذ تشير المعلومات الحالية إلى أن ميزة تخصيص ردود الفعل ستكون ضمن الموجة الثانية من تحديثات WhatsApp Plus.

وتأتي الميزة إلى جانب مجموعة من الخصائص الأخرى، مثل السمات المخصصة، والأيقونات القابلة للتخصيص، والملصقات المميزة، وإمكانية تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة.

وبالتالي، إذا حافظ واتساب على خطته الحالية، فقد تقتصر إمكانية تخصيص قائمة الإيموجي على المشتركين في الخدمة المدفوعة، ما يعني أن المستخدمين الذين لا يدفعون مقابل الاشتراك لن يتمكنوا من الاستفادة منها.

إيموجي واتساب الردود السريعة ردود الفعل السريعة

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