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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فهد الهريفي يتمسك بتوقعه.. الهلال بطل دوري روشن رغم سقوط النصر أمام الاتحاد

النصر والاتحاد
النصر والاتحاد
إسلام مقلد

لم تغيّر خسارة النصر أمام الاتحاد من قناعة فهد الهريفي، نجم العالمي السابق، بشأن هوية الفريق الأقرب للتتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعدما جدد توقعه بأن يكون الهلال هو بطل المسابقة، رغم مرور خمس جولات فقط من عمر المنافسة.

وسقط النصر أمام الاتحاد بنتيجة 2-1، في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، إلا أن الهريفي أكد أن نتيجة المباراة لم تؤثر على اختياره الذي أعلنه منذ فترة.

الهريفي: الهلال هو بطل الدوري

وقال فهد الهريفي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير»: «قلتها من نهاية الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي حسمتها بأن الهلال هو بطل الدوري للسنة الحالية. ومن يعرفني يعلم أنني لا أغير أقوالي، وبالطبع ما زلنا في بدايات المنافسة لكن الأمور تبدو واضحة».

وأوضح نجم النصر السابق أن توقعه لا يرتبط فقط بالخسارة أمام الاتحاد، وإنما يستند إلى رؤيته لمستوى المنافسة منذ نهاية الموسم الماضي، خاصة بعدما شهد سباق الصدارة تقلبات منحت الهلال فرصة العودة بقوة إلى المنافسة.

تعثر النصر دعم وجهة نظر الهريفي

وأشار الهريفي إلى أن تذبذب مستوى النصر في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، وما ترتب عليه من منح الهلال فرصة العودة إلى دائرة المنافسة، كان من بين الأسباب التي دفعته لترشيح الفريق الأزرق للفوز باللقب في الموسم الحالي.

وبحسب رؤيته، فإن الهلال يمتلك حاليًا المقومات التي تجعله قادرًا على الحفاظ على نسقه القوي، خاصة في ظل البداية المثالية التي حققها الفريق منذ انطلاق المسابقة.

الهلال ينفرد بالصدارة

واستفاد الهلال من تعثر النصر أمام الاتحاد، بعدما واصل نتائجه المثالية وانفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، محققًا خمسة انتصارات متتالية.

وقدم الفريق مستويات قوية هجوميًا خلال الجولات الماضية، كان أبرزها الفوز الكبير على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة، قبل أن يواصل تألقه بانتصار عريض على الخليج بنتيجة 5-1، ثم يتجاوز الشباب بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وحافظ الهلال بذلك على العلامة الكاملة، ليبعث رسالة مبكرة إلى منافسيه بشأن قدرته على المنافسة بقوة على اللقب.

النصر يبدأ بقوة قبل السقوط أمام الاتحاد

ورغم خسارة الكلاسيكو، فإن بداية النصر للموسم لم تكن سيئة، بعدما حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية قبل أن يتلقى هزيمته الأولى أمام الاتحاد.

وأدى هذا التعثر إلى تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال، وهو ما منح الفريق الأزرق أفضلية مبكرة في سباق القمة.

الاتحاد يقترب من صراع الصدارة

في المقابل، حقق الاتحاد انتصارًا مهمًا على النصر، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وحافظ الاتحاد على سجله خاليًا من الهزائم بعد مرور خمس جولات، ليؤكد دخوله مبكرًا في حسابات المنافسة، ويزيد من سخونة الصراع على المراكز الأولى.

سباق اللقب لا يزال في بدايته

ورغم تمسك الهريفي بترشيحه للهلال، فإن المنافسة على لقب دوري روشن لا تزال في بدايتها، مع وجود عدد كبير من المباريات التي قد تغير شكل جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

لكن البداية المثالية للهلال، إلى جانب تراجع النصر أمام الاتحاد، منحت الفريق الأزرق أفضلية مبكرة، وجعلت توقع الهريفي بخصوص بطل الموسم يحظى باهتمام أكبر خلال الفترة الحالية.

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