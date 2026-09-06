جواو فيليكس يشعل أزمة في السعودية بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد: «لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»

أثار البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر، حالة واسعة من الجدل بين الجماهير السعودية، بعدما ظهر في حالة انفعال شديدة عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تتوقف ردود الفعل عند النتيجة، بعدما دخل اللاعب البرتغالي في أكثر من موقف أثار علامات استفهام، سواء خلال أحداث المباراة أو عقب صافرة النهاية.

مشادة مع الحكم المساعد

ورصدت عدسات الكاميرات مشادة بين جواو فيليكس وأحد الحكام المساعدين عقب المباراة، حيث بدا اللاعب غاضبًا ومنفعلًا بشكل واضح، قبل أن تنتشر اللقطة سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير تفاعلًا كبيرًا بين جماهير النصر والاتحاد.

لكن الموقف لم ينته عند هذه الواقعة، إذ ظهر فيليكس مجددًا في المنطقة المختلطة عقب اللقاء، ليزيد من حدة الجدل بتصريح جديد.

«لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول المباراة، قال جواو فيليكس: «لو تكلمت، سأفضح هذا الدوري».

وأشعلت هذه العبارة موجة كبيرة من الانتقادات، بعدما اعتبرها عدد من المتابعين تتجاوز مجرد التعبير عن الغضب من نتيجة المباراة أو الاعتراض على القرارات التحكيمية، لتصل إلى التشكيك في المسابقة بشكل عام.

مستوى غير مقنع أمام الاتحاد

وجاءت تصريحات فيليكس في وقت لم يقدم فيه اللاعب المستوى المنتظر منه خلال مواجهة الاتحاد، كما فشل في تسجيل أي هدف خلال المباراة، ليخرج النصر خاسرًا أمام منافسه.

وزاد هذا الأمر من حدة الانتقادات الموجهة إلى اللاعب، خاصة أن الجماهير كانت تنتظر منه دورًا أكبر في المواجهة المهمة.

الجماهير تطالب بالتحقيق

وأظهرت ردود الفعل على مقطع الفيديو الذي نشره حساب صحيفة «عكاظ» عبر منصة «إكس» حالة من الغضب بين عدد من الجماهير السعودية، مع مطالبات بالتعامل مع تصريحات اللاعب وعدم تجاهلها.

وتساءل أحد المتابعين، ويدعى «هاشم»: «وش يعني يا أفوز أو أخرب!».

بينما قال «موسى»: «هذا اتهام واضح وصريح وإسقاط على نزاهة المسابقات السعودية، يجب التحقيق معه».

أما حساب «MSA» فعلّق قائلًا: «أتمنى ألا يمر مرور الكرام تصريح اللاعب، وسبق أن تكلم وهدد رونالدو ولم يصدر شيء واليوم فيليكس يهدد ويتوعد».

وطالب «محمد التميمي» بالاستغناء عن اللاعب، قائلًا: «خروج نهائي.. تهديد علني».

فيما كتب حساب «فوارس الجزيرة»: «هذا نهاية العصابة البرتغالية، حان وقت تنظيف رياضتنا منهم».

أرقام فيليكس مع النصر

وكان نادي النصر قد تعاقد مع جواو فيليكس خلال صيف 2025، قادمًا من تشيلسي، ومنذ انتقاله إلى الفريق سجل اللاعب 30 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة خلال 53 مباراة في جميع المسابقات، وفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت».