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مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج النجيلة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنعا لإنتاج خيوط البوليستر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل جولته اليوم، السبت، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنعا لإنتاج خيوط البوليستر المنسوجة.

جاء ذلك بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى توطين الصناعات الوسيطة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لاستكمال سلاسل القيمة الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الصناعات يوفر مدخلات إنتاج استراتيجية تدعم نمو الصناعات النهائية، وترفع نسبة المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي والتصديري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن إقامة مشروعات جديدة في قطاع صناعة الخيوط والمنسوجات تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة إنتاجية قوية، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.

فيما أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الوسيطة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي في إطار استراتيجية الهيئة لبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة، بما يحقق تكاملًا حقيقيًا بين مصانع الغزل والنسيج العاملة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة، سواء بمنطقة السخنة الصناعية أو بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ويعزز كذلك من توافر مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة صادراتها.

وعلى هامش الافتتاح، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة تفقدية لمكونات المصنع وخاصة مناطق المواد الخام، والتجهيز، والتصنيع، وكذا المنتج النهائي والتغليف، مستمعًا في إثناء ذلك إلى شرح من هاري لو، رئيس مجلس إدارة "المصنع حول عملية التصنيع ومراحل الإنتاج، والذي أفاد بأن المصنع يُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، وتبلغ استثماراته 10 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تصل إلى 65520 طنًا، بما يوفر 150 فرصة عمل مباشرة و250 فرصة عمل غير مباشرة، داخل نطاق المطور الصناعي شركة "تيدا لتنمية المنطقة الاقتصادية".

مدبولي بمنطقة السخنة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس

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