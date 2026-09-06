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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأعلى للآثار: المعارض الخارجية قوة مصر الناعمة..وتزيد من أعداد السائحين

السائحين
السائحين
رحمة سمير

قال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معرض الآثار المصرية المقام في هونغ كونغ استقطب نحو 670 ألف زائر، مؤكداً أن اختيار القطع الأثرية يراعي التنوع الحضاري والجغرافي، ويهدف إلى إبراز مقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية المختلفة أمام الجمهور العالمي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعارض الخارجية تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر وسفيراً للحضارة المصرية في الخارج، كما تسهم في الترويج للسياحة المصرية، مشيراً إلى الإقبال الكبير من جانب الجمهور في هونغ كونغ والصين وشرق آسيا على التعرف إلى الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح الليثي أن رأس الملكة نفرتيتي، المعروضة من المتحف المصري بالتحرير، كانت من أبرز القطع التي جذبت الزوار، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة للمعرض شهدت حضور نحو 6 آلاف زائر يومياً، وأن الجانب الصيني أبدى رغبة في تنظيم معارض مصرية مماثلة في مدن صينية أخرى.

المجلس الأعلى للآثار المعارض الخارجية قوة مصر الناعمة مصر السائحين

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