146 رحلة دولية تهبط بمطار الغردقة.. وآلاف السائحين على شواطئ البحر الأحمر

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الوصول السياحي، مع وصول 146 رحلة طيران دولية على مدار ساعات اليوم، قادمة من عدد من المطارات الأوروبية والدولية، وعلى متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات.

وتأتي الزيادة في حركة الرحلات الوافدة بالتزامن مع استمرار حالة الرواج السياحي التي تشهدها مدينة الغردقة، وارتفاع معدلات وصول السائحين الأجانب، في ظل انتظام حركة التشغيل بالمطار وتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مدن ومقاصد البحر الأحمر.

وتواصل الجهات المعنية بمطار الغردقة استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية، مع العمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بالمقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة.

وتحظى الغردقة بمكانة بارزة على خريطة السياحة المصرية، وتستقبل سائحين من مختلف الأسواق الأوروبية والدولية، لما تتمتع به من شواطئ مميزة ومياه صافية، إلى جانب تنوع الأنشطة السياحية، وفي مقدمتها رحلات الغوص والأنشطة البحرية ورحلات السفاري.

وتعكس كثافة الرحلات الدولية الوافدة استمرار الطلب على المقصد السياحي بالبحر الأحمر، ودور مطار الغردقة الدولي في استقبال الحركة السياحية القادمة من مختلف الأسواق الخارجية.