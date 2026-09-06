انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، فعاليات "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة"، والذي يستهدف اكتشاف ورعاية وتأهيل النشء المصري المتفوق، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية، وبناء مسار متكامل لرعاية الموهوبين يمتد من مرحلة المدرسة وحتى التعليم الجامعي وسوق العمل والريادة والدراسات العليا.



ويأتي إطلاق البرنامج في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال الشهر الماضي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنفيذ مبادرة وطنية استراتيجية لاستثمار طاقات وقدرات النشء المصري المتفوق وتنمية مهاراته الشخصية والاجتماعية والقيادية.



ويستهدف البرنامج النشء المصري المتفوق من الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا، من خلال مسار متكامل لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتأهيلهم، يمتد من مرحلة المدرسة إلى التعليم الجامعي وسوق العمل وريادة الأعمال والدراسات العليا، بما يضمن بناء قاعدة وطنية من الكفاءات الشابة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.



ومن المستهدف أن تضم الدفعة الأولى من البرنامج نحو ٢٠٠ متدرب من الأوائل من مختلف محافظات الجمهورية، تم اختيارهم من المتفوقين في شهادات الثانوية العامة ومدارس النيل والدبلومات التكنولوجية ومدارس STEM.



كما يوفر البرنامج منظومة متكاملة لاكتشاف وفرز المتفوقين عبر اختبارات موضوعية ومعايير دقيقة، إلى جانب مسارات تدريبية متخصصة في المهارات الشخصية والقيادية والابتكار وريادة الأعمال والجاهزية لسوق العمل، فضلًا عن إتاحة فرص للدراسة والتأهيل الأكاديمي والمهني وربط المتفوقين بفرص العمل والدراسات العليا.



ويمثل انطلاق البرنامج اليوم بداية تنفيذ أحد المسارات الوطنية الطموحة لإعداد وتأهيل النشء المصري، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، وغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويسهم في بناء جيل من القادة الشباب المؤهلين لصناعة المستقبل.