قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد وحدة القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

خلال التدريب
خلال التدريب
كتب محمد عبد المنعم

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، فعاليات "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة"، والذي يستهدف اكتشاف ورعاية وتأهيل النشء المصري المتفوق، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية، وبناء مسار متكامل لرعاية الموهوبين يمتد من مرحلة المدرسة وحتى التعليم الجامعي وسوق العمل والريادة والدراسات العليا.
 
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال الشهر الماضي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنفيذ مبادرة وطنية استراتيجية لاستثمار طاقات وقدرات النشء المصري المتفوق وتنمية مهاراته الشخصية والاجتماعية والقيادية.
 
ويستهدف البرنامج النشء المصري المتفوق من الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا، من خلال مسار متكامل لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتأهيلهم، يمتد من مرحلة المدرسة إلى التعليم الجامعي وسوق العمل وريادة الأعمال والدراسات العليا، بما يضمن بناء قاعدة وطنية من الكفاءات الشابة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
 
ومن المستهدف أن تضم الدفعة الأولى من البرنامج نحو ٢٠٠ متدرب من الأوائل من مختلف محافظات الجمهورية، تم اختيارهم من المتفوقين في شهادات الثانوية العامة ومدارس النيل والدبلومات التكنولوجية ومدارس STEM.
 
كما يوفر البرنامج منظومة متكاملة لاكتشاف وفرز المتفوقين عبر اختبارات موضوعية ومعايير دقيقة، إلى جانب مسارات تدريبية متخصصة في المهارات الشخصية والقيادية والابتكار وريادة الأعمال والجاهزية لسوق العمل، فضلًا عن إتاحة فرص للدراسة والتأهيل الأكاديمي والمهني وربط المتفوقين بفرص العمل والدراسات العليا.
 
ويمثل انطلاق البرنامج اليوم بداية تنفيذ أحد المسارات الوطنية الطموحة لإعداد وتأهيل النشء المصري، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، وغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويسهم في بناء جيل من القادة الشباب المؤهلين لصناعة المستقبل.

الأكاديمية الوطنية تأهيل النشء المصري التعليم الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

احذر.. حذف التطبيقات من "جوجل بلاي" خدعة قد تسرق أموالك

احذر.. حذف التطبيقات من «جوجل بلاي» خدعة قد تسرق أموالك

موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Vivo X500

بسرعة فائقة ومعالج خارق| فيفو تشعل المنافسة بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

قرص التخزين المحمول "Muse"

بأقل من سمك العملة المعدنية.. إطلاق أنحف قرص تخزين في العالم

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد