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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات.. تحميل متجر Google Play وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

كيفية تحميل متجر
كيفية تحميل متجر Google Play وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر

يعد متجر جوجل Google Play تطبيقا من أهم التطبيقات الموجودة على هواتف أندرويد، فهو البوابة الأولى لمستخدمي أندرويد لتحميل كل التطبيقات التي يريدونها على هواتفهم الذكية، حيث يحتوى المتجر على عدد لا نهائي من التطبيقات خاصة التطبيقات المجانية.    

 

ويمكن متجر Google Play المستخدمين من الحصول على تجربة فريدة وممتعة للغاية حيث يقدم أغراضا مختلفة منها تنزيل الألعاب والتطبيقات المتعلقة بنمط الحياة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والموسيقى، والتصوير الفوتوجرافي وغيرها.

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وعلى الرغم من أن المتجر يمكن الوصول إليه على الهواتف الذكية بكل سهولة إلا أن استخدام متجر Google Play على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب يتطلب عددا من الخطوات التى ربما تكون معقدة بعض الشئ.  

 

وبحسب موقع Gizbot فإنه يمكن تحميل متجر Google Play على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب من خلال الخطوات الآتية :


ويجب معرفة أولا أنه لا توجد طريقة مباشرة يمكنك من خلالها تنزيل متجر Google Play وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب ومع ذلك ، يمكنك الوصول إليه عبر أي متصفح ويب.

 

وبمجرد زيارة متجر Google Play على أحد مستعرضات الويب ، يلزمك تسجيل الدخول باستخدام معرف Gmail الرسمي أو حساب جوجل الرسمي  الذي تستخدمه لتسجيل الدخول على هاتفك الذكي.

 

ويمكن تحميل متجر Play Store وتشغيله على على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب من خلال  محاكي Android أى مخصص لهواتف أندرويد ليسمح باختبار التطبيقات وتشغيلها على مستويات API ، لذلك لا تحتاج إلى أن يكون لديك هاتف ذكي في متناول يدك طوال الوقت إذا كنت ترغب في اختبار أداء أي تطبيق.

 

وهناك العديد من محاكيات أندرويد وتشمل بعض الأنواع الشائعة NOX و Bluestacks و Andyroid حيث يمكنك تنزيل أي من هذه المحاكيات لتنزيل متجر Google Play على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويعتبر من أفضلها محاكي  Bluestacks ، ويمكن تحميله من خلا الخطوات الآتية :

 

1. قم بزيارة أي متصفح ويب وقم بتنزيل ملف Bluestacks.exe.

2. قم بتشغيل وتثبيت ملف exe. واتبع التعليمات ثم 
خطوات الشاشة

3. بمجرد اكتمال التثبيت ، قم بتشغيل Emulator

4. ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف Gmail.

5. قم بتنزيل متجر Play Store وقم بالبحث عن التطبيقات التى تريدها . 
 

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