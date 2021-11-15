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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إحذفها فورا .. 7 تطبيقات تخترق جميع بيانات مستخدمى هواتف أندرويد

7 تطبيقات تخترق جميع
7 تطبيقات تخترق جميع بيانات مستخدمى هواتف أندرويد

كشف عدد من خبراء الأمن الإلكتروني في شركة Kaspersky كاسبرسكاى 7 تطبيقات مدمرة على متجر جوجل Google Play تحتوى على برنامج الجوكر الضار الذى يسرق البيانات البنكية للمستخدمين.

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن التطبيقات تقوم بعمليات احتيالية على هواتف المستخدمين لتسجيلهم في خدمات الاشتراك الاحتيالية، حيث يتفاجأ المستخدمون بوجود فواتير بمبالغ باهظة لهم لم يقوموا بالاشتراك فيها على الإطلاق.

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تخترقك عن بعد .. هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد

وفقا للشركة فإن المستخدمين قاموا بإجراء عمليات تحميل عديدة للتطبيقات، أكثر من 50 ألف مرة ، ومجرد تحميلها على هاتفك تقوم التطبيقات باختراق كل البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم ، ومن ثم استخدامها لشراء قسائم شرائية.  



وتصيب هذه التطبيقات جميع هواتف أندرويد حيث أنها موجودة على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، وتحمل فيروس الجوكر الذى يقوم بالتخفي فيها، وعند تحميلها يقوم الفيروس بتثبيت نفسه داخل الهاتف.



وفيما يلى قائمة بالتطبيقات السبعة التي تسرق بيانات مستخدمى هواتف أندرويد :  

 

Now QRcode Scan

EmojiOne Keyboard

Battery Charging Animations Battery Wallpaper 


Dazzling Keyboard

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

Classic Emoji Keyboard 
 

هواتف اندرويد متجر Google Play تطبيقات ضارة فيروس الجوكر البيانات البنكية

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