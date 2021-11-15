إحذفها فورا .. 7 تطبيقات تخترق جميع بيانات مستخدمى هواتف أندرويد

كشف عدد من خبراء الأمن الإلكتروني في شركة Kaspersky كاسبرسكاى 7 تطبيقات مدمرة على متجر جوجل Google Play تحتوى على برنامج الجوكر الضار الذى يسرق البيانات البنكية للمستخدمين.

وبحسب موقع PhoneArena فإن التطبيقات تقوم بعمليات احتيالية على هواتف المستخدمين لتسجيلهم في خدمات الاشتراك الاحتيالية، حيث يتفاجأ المستخدمون بوجود فواتير بمبالغ باهظة لهم لم يقوموا بالاشتراك فيها على الإطلاق.

وفقا للشركة فإن المستخدمين قاموا بإجراء عمليات تحميل عديدة للتطبيقات، أكثر من 50 ألف مرة ، ومجرد تحميلها على هاتفك تقوم التطبيقات باختراق كل البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم ، ومن ثم استخدامها لشراء قسائم شرائية.





وتصيب هذه التطبيقات جميع هواتف أندرويد حيث أنها موجودة على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، وتحمل فيروس الجوكر الذى يقوم بالتخفي فيها، وعند تحميلها يقوم الفيروس بتثبيت نفسه داخل الهاتف.





وفيما يلى قائمة بالتطبيقات السبعة التي تسرق بيانات مستخدمى هواتف أندرويد :

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