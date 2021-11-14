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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخترقك عن بعد .. هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد

هذه التطبيقات تسرق
هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني في شركة Zimperium من وجود عدد من برامج التجسس تستهدف هواتف أندرويد في الوقت الحالي ، وتعمل على اختراق الضحية من بعد من خلال مجموعة من التطبيقات الموجودة على متجر جوجل Play Store . 
 
وبحسب موقع PhoneArena فإن التطبيقات تحتوى على عدد من البرمجيات الخبيثة التي تقوم باختراق بيانات المستخدم فورا ، دون أن يشعر ، حيث تصنف هذه التطبيقات في متجر جوجل على أنها تطبيقات خاصة باليوجا أو بث البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو ، وتصفح الصور، حيث يعتقد المستخدم أنها تطبيقات عادية إلا أنها تخترقه بمجرد تثبيتها .    

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وتقول شركة Zimperium أن هذه التطبيقات الضارة  تسرق البيانات والرسائل والصور والتحكم عن بعد في هواتف أندرويد، كما أن البيانات المسروقة من هواتف الضحايا سرقت مع عدم إعطاء إشارة إلى وجود خطأ ما ". 


وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات، يمكنها التحكم المباشر في الكاميرا على هاتفك الأندرويد مع تسجيل الصوت والفيديو ، واستخدام GPS للحصول على الموقع الدقيق للهاتف ، وعرض الصور الملتقطة بكاميرا الجهاز .

 

ولم يتم اكتشاف برنامج التجسس في أي تطبيق في أي متجر تطبيقات مما يشير إلى أن الهاكرز الذين يوجهون هذه التطبيقات يقومون بإعادة توجيه حركة مرور الويب أو يستخدمون "الهندسة الاجتماعية"، للتلاعب بالضحايا للعمل بطرق معينة والتنصت على روابط معينة والكشف عن معلوماتك الخاصة.

هواتف اندرويد اختراق من بعد تطبيقات تجسس سرقة بيانات متجر جوجل بلاي

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