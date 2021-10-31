عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يطلب من موظفيه التحول لمفاتيح الأمان لتلافي تكرار اختراق العام الماضي

تويتر يطلب من موظفيه
تويتر يطلب من موظفيه التحول لمفاتيح الأمان

كشف نيك فوس، كبير مديري تكنولوجيا المعلومات في موقع تويتر أن تويتر قام بترقية وتحسين عنصر المصادقة الثنائية لجميع موظفيه كما أن الشركة طلبت منهم استبدال عناصر الحماية بمفاتيح الأمان لضمان عدم اختراقهم لتلافي حدوث الهجمة الإلكترونية الكبيرة التي حدثت العام الماضى.

 

وقال نيك فوس إن تويتر عمل على ترحيل جميع موظفيه من نظام المصادقة الثنائية التي تتضمن الرسائل القصيرة أو تطبيقات المصادقة إلى مفاتيح الأمان في أقل من ثلاثة أشهر، كما كشفت الشركة جهودها لزيادة استخدام مفاتيح الأمان لمنع هجمات التصيد الاحتيالي.

تويتر يتيح ميزة Super Follow لمنشئى المحتوى.. اعرف الشروط

بعد تغيير اسمها.. فيسبوك تغلق حسابها الرسمي على تويتر

وبحسب موقع TechToSee فإنه بعد اختراق يوليو 2020 ، الذى يعتبر أكبر اختراق من نوعه حدث لموقع تويتر، اكتشف الموقع أن المهاجمين سيطروا على عشرات الحسابات رفيعة المستوى بعد سرقة بيانات اعتماد موظفي تويتر.

 

وكان جراهام كلارك ، البالغ من العمر 17 عامًا ، والذي قام باختراق وبيع الوصول إلى هذه الحسابات واستخدم لاحقًا حسابات تويتر التي اخترقها والتي ضمت حسابات لشركات وسياسيين ومديرين تنفيذيين والمشاهير، وقادة عالميين منهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورجل الأعمال بيل جيتس وغيرهم. 

عنصر المصادقة الثنائية

وقالت الشركة إن معدل اعتماد عنصر المصادقة الثنائية 2FA ضعيفا للغاية، حيث تم تنشيط 2.3٪ فقط من جميع حسابات تويتر بطريقة 2FA واحدة على الأقل بين شهري يوليو وديسمبر 2020 . 


ومن بين 2.3٪ من جميع المستخدمين الذين قاموا بتنشيط المصادقة الثنائية 2FA خلال هذه الفترة ، استخدم 79.6٪ الرسائل القصيرة ، و 30.9٪ من تطبيقات المصادقة متعددة العوامل (MFA) وفقط 0 ، 5٪ استخدموا مفتاح أمان، ولكن قامت الشركة باستبدالها بمفاتيح الأمان. 
 

تويتر اختراق تويتر مفاتيح الأمان عنصر المصادقة الثنائية تأمين تويتر

ترشيحاتنا

صلة الرحم وفضلها وعقوبة قاطعها .. 7 فوائد عظيمة لفاعلها

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2022 بالتعاون مع إبراهيم عيسى.. فيديو

وزيرة البيئة: الدول المتقدمة مطالبة بزيادة التمويل لتخفيف آثار تغير المناخ

بايدن: الاتفاق النووي يعتمد على تصرفات إيران .. وسنرد بقوة على أعمالها العدائية

نقابة الموسيقيين تقرر إلغاء إيقاف المطرب أحمد سعد عن الغناء

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

عاجل.. احتراق 4 أتوبيسات مدارس بحي الظاهر|فيديو

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

قرار عاجل من وزير التعليم لتفعيل الأنشطة المجتمعية في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ